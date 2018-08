von SK

Fußball-Oberliga: FV Ravensburg – FC 08 Villingen (Samstag, 14 Uhr) (mp) Nach dem 4:1-Pokalerfolg am Mittwoch in Neustadt und dem damit verbundenen Achtelfinaleinzug folgt für den FC 08 Villingen nun wieder der Liga-Alltag. Dabei steht beim Tabellenführer in Oberschwaben eine deutlich schwierigere Aufgabe auf dem Programm.

Die Ravensburger, die von Ex-Profi Steffen Wohlfahrt trainiert werden, sind mit zwei Siegen optimal in die Saison gestartet. Dabei beeindruckte nicht unbedingt der erwartete 3:0-Heimsieg gegen Aufsteiger Germania Friedrichstal, sondern insbesondere der 2:1-Auswärtserfolg bei der SGV Freiberg. Gegen Freiburg haben die Nullachter am vergangenen Samstag klar mit 0:3 zu Hause verloren. Somit werden es die Schwarzwälder mit einem sehr selbstbewussten Gegner zu tun bekommen.

Die Villinger haben an die Ravensburger Spielstätte, das Stadion im Wiesental, nicht gerade die besten Erinnerungen. In der vergangenen Saison kassierten sie dort eine 0:1-Niederlage. FC 08-Trainer Jago Maric weiß um die hohe Hürde: „Uns erwartet in Ravensburg eine ganz schwierige Aufgabe gegen einen Gegner, der individuell sehr stark besetzt ist.“ Trotzdem hofft Maric auf den ersten Oberliga-Dreier in dieser Saison: „Ich denke, der Sieg in Neustadt hat uns wieder mehr Selbstvertrauen gegeben, zudem haben wir jetzt personell mehr Optionen, gerade in der Offensive“, sagt der 39-jährige. Damit meint Maric vor allem die „Rückkehrer“ Damian Kaminski, Tobias Weißhaar und Yanick Haag an, die gegen Neustadt allesamt in der Anfangsformation standen und für alle Tore verantwortlich waren. So ist die Hoffnung von Maric auch durchaus glaubhaft. „Vor allem ein Spieler, wie Yanick Haag, der vor seinem ersten Punktspiel für uns steht, wird in Ravensburg richtig heiß sein. Wir wollen uns dort nicht verstecken und versuchen zu punkten, denn danach haben wir zwei Heimspiele in Folge vor der Brust.“

Personell sieht es bei den Nullachtern nahezu optimal aus, denn auch Benedikt Haibt, der im Pokalspiel erst in der Schlussphase eingewechselt wurde, ist ein Kandidat für die Anfangsaufstellung: „Ich gehe davon aus, dass Benedikt von Beginn an spielen wird“, lässt sich Maric schon ein wenig in die Karten schauen. Hingegen wird der junge Volkan Bak, der zu Beginn dieser Woche aus dem Urlaub zurückkehrte, vermutlich zunächst in der eigenen U23 zum Einsatz kommen.

In der nächsten Woche werden die Villinger einen Angreifer testen. Ein französischer Offensivspieler, der im Land des Weltmeisters in der dortigen dritten Liga spielte, wird im Training der Nullachter erwartet. „Wir werden nächste Woche entscheiden, ob wir diesen Spieler verpflichten“, so Maric.

