von SK

Fußball-Oberliga: Der FC 08 Villingen kassierte beim 1:2 gegen den 1. CfR Pforzheim die zweite Niederlage in Folge. An Torhüter Christian Mendes lag es nicht. Im Gegenteil: Der 45-jährige Routinier verhinderte mit zahlreichen Paraden eine höhere Niederlage seiner Mannschaft.

Wie fällt ihr Fazit gegen Pforzheim aus?

Wir kamen gut ins Spiel und gingen früh in Führung. Danach kassierten wir nach einem Stellungsfehler den Ausgleich. Dann gerieten wir in der zweiten Halbzeit früh in Rückstand. Es war deutlich zu sehen, dass wir gegen körperlich starke Mannschaften Probleme bekommen. Da haben wir einfach noch Defizite. Danach hatte Pforzheim viele Chancen. Mit etwas Glück hätten wir noch den Ausgleich erzielen können, der aber nicht verdient gewesen wäre.

Die Mannschaft geriet nach dem Ausgleich aus dem Rhythmus. Lag es daran, dass Ihr aufgrund des kleinen Kaders kräftemäßig an Eure Grenzen stößt?

Das glaube ich nicht. Wir mussten Dragan Ovuka ersetzen, der bisher eine tolle Saison gespielt hat. Da waren wir gezwungen, etwas umzustellen. Das hat sicherlich dazu geführt, dass uns gegen Pforzheim die Sicherheit fehlte.

Waren Sie mit ihrer Leistung zufrieden?

Ich habe lediglich meine Aufgabe erfüllt und einige gute Chancen des Gegners zunichte gemacht. Wir haben aber verloren und so kann ich nur teilweise mit meiner Leistung zufrieden sein.

Jetzt geht es nach Ilshofen, die ebenfalls zweimal in Folge verloren haben, als Aufsteiger aber eine starke Saison spielen. Was muss besser werden, damit Villingen dort wieder in die Erfolgsspur zurückfindet?

Die Partie gegen Pforzheim war ein Schlüsselspiel bis zur Winterpause. Jetzt haben wir zweimal in Folge verloren. Wir müssen es in Ilshofen wieder schaffen, mehr zu investieren als der Gegner. Das ist eine Mannschaft, die nicht sehr viele Gegentore kassiert. Da müssen wir unsere Chancen unbedingt besser nutzen.

