von SK

Zunächst das verlorene Pokalfinale, dann der verpasste Regionalliga-Aufstieg der Oberliga-Mannschaft und jetzt auch noch die vertane Chance der Landesliga-Elf, in die Verbandsliga aufzusteigen. Hat der Präsident des FC 08 Villingen diese Rückschläge schon verdaut?

Wenn ich die Umstände sehe, wie unsere Landesliga-Mannschaft in Stegen verloren hat, muss man das so akzeptieren. Die Vorzeichen standen nicht gut für uns. Wir sind in diesem Relegationsspiel verpfiffen worden. Wenn man bedenkt, wer die Einteilung des Schiedsrichters vorgenommen und wer letztlich gepfiffen hat, hat das für mich ein G’schmäckle. Man wollte der Freiburger Region etwas Gutes tun, und da waren wir eben im Weg. Ich hatte schon die Pfeiferei beim Pokalfinale angemahnt und bin auf den Südbadischen Fußballverband nicht gut zu sprechen. Aber ich lasse mir den Mund nicht verbieten, auch wenn unser Verein dadurch Nachteile erleiden sollte.

Unabhängig von den Schiedsrichterleistungen – was hat Ihrer Meinung nach gefehlt, um die eigentlich tolle Saison mit dem Pokalsieg und zwei möglichen Aufstiegen zu krönen?

Unsere beiden Mannschaften haben ihr zweifellos vorhandenes Potenzial auf dem Platz nicht umsetzen können. Wir waren in allen drei Wettbewerben Favorit. Doch es reicht nicht nur, schönen Fußball zu spielen, er muss auch erfolgreich sein. Das wurde vor allem beim Regionalliga-Aufstiegsspiel in Pirmasens deutlich. Man muss auch mal ein 0:0 mit allen Mitteln verteidigen und nicht versuchen, das Spiel auch noch zu gewinnen.

Gesetzt der Fall, die Landesliga-Elf hätte am vergangenen Wochenende den Aufstieg geschafft. Hätte der FC 08 die Konstellation mit einer Verbands- und Oberligamannschaft überhaupt stemmen können?

Dazu ein ganz klares Ja. Die aktuelle Landesliga-Mannschaft wäre auch für die Verbandsliga stark genug gewesen. Außerdem hätte der Aufstieg durch unsere Konstellation, dass beide Kader gemeinsam trainieren, nicht viel Mehraufwand bedeutet. Auch die finanzielle Mehrbelastung hätte sich in Grenzen gehalten.

Mit dem verpassten südbadischen Pokalsieg ist dem FC 08 Villingen eine Menge Geld durch die Lappen gegangen. Andererseits haben die Nullachter in zwei Relegations-Heimspielen auch gutes Geld eingenommen. Außerdem waren die Zuschauerzahlen bei den Oberliga-Heimspielen beachtlich. Können Sie jetzt schon sagen, ob der FC 08 Villingen die Saison unterm Strich mit einem Gewinn oder Verlust abgeschlossen hat?

Da mir der Kassenbericht nicht vorliegt, kann ich zu den Zahlen nichts Konkretes sagen. Nur so viel: Die beiden Relegationsspiele und das Pokalfinale haben uns Einnahmen beschert. Allerdings gleicht dies die entgangenen Einnahmen im DFB-Pokal nicht aus.

Was wird der FC 08 Villingen unternehmen, um die verpassten Ziele in der kommenden Saison zu erreichen?

Wir haben bereits im Frühjahr einen neuen Weg eingeschlagen, um erfolgreich zu sein. Wir wollen eine andere Schiene fahren und setzen verstärkt auf junge, hungrige Fußballer. Sie sollen unsere bisherigen Profis ersetzen. Ich denke da an Patrick Haag, der für Pablo Gil kommt. Auch die jungen Spieler aus dem Freiburger Raum sind in der Lage, die Abgänge von Christian Giles und Nedzad Plavci zu kompensieren. Die knapp verpassten Erfolge haben mich hungrig gemacht und den Appetit auf mehr geweckt. Wir wollen erneut eine erfolgreiche Saison spielen.

Um die finanzielle Basis des Vereins zu erweitern, wird im Tribünenbereich des ebm-papst-Stadions ein neuer VIP-Raum eingerichtet. Wird er pünktlich zu Beginn der neuen Saison fertig?

Nein, das schaffen wir nicht. Wenn der VIP-Raum bis Ende des Jahres fertig wird, ist alles gut.

Mitte Juli findet die nächste Jahreshauptversammlung des FC 08 Villingen statt. Da wird ein Nachfolger für Geschäftsführer Gaetano Cristilli gewählt. Haben Sie schon einen Kandidaten gefunden?

Ja, aber den Namen gebe ich noch nicht Preis. Doch eines kann ich sagen: Es handelt sich um einen jungen, dynamischen Mann. Wir haben einen würdigen Nachfolger für Herrn Cristilli gefunden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein