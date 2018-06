von Werner Feißt und Christof Kaltenbach

Fußball-Oberliga: Der FC 08 Villingen präsentiert einen weiteren Neuzugang: Yanick Haag wechselt zu den Nullachtern in den Friedengrund. Der 23-jährige Rechtsaußen spielte zuletzt beim ZFC Meuselwitz in der Regionalliga Nordost und ist der Bruder des bereits verpflichteten Patrick Haag. In der Jugend spielte Yanick für die TSG Hoffenheim und für Waldhof Mannheim.

Yanick Haag absolvierte in der abgelaufenen Saison 31 Spiele und erzielte sieben Tore. Im Jahr zuvor hatte er in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in 30 Spielen 17 Mal getroffen. „Yanick ist trotz seiner erst 23 Jahren eine echte Verstärkung“, freute sich FC 08 Villingens Sportlicher Leiter, Mario Ketterer, über die Zusage des Angreifers, dem auch Angebote von anderen Vereinen vorlagen.

Yanick Haag freut sich sogar in zweifacher Hinsicht: „Der FC 08 Villingen ist ein reizvoller Verein, den ich schon seit einiger Zeit kenne. Außerdem spiele ich gerne mit meinem Bruder zusammen in einer Mannschaft. Wir haben schon beim SV Waldhof Mannheim in der Regionalliga ein Jahr zusammen gespielt“, sagt der Stürmer. Seine fußballerischen Qualitäten als Stürmer beschreibt er so: „Ich bin flexibel und kann sowohl im Zentrum als auch links und rechts spielen. Ich habe überall einen guten Zug zum Tor.“ Yanick Haag wird einige Tage vor dem Saisoneröffnungstraining (30. Juni) der Nullachter seine neue Wohnung in Villingen beziehen.

Mittlerweile steht der Vorbereitungsspielplan der Villinger fest. Einen Tag nach dem Trainingsauftakt gastieren die Nullachter am 1. Juli beim württembergischen Bezirksligisten SV Villingendorf. Testspiel Nummer zwei ist auf dem neuen Platz des SV Aasen. Dort trifft das Team von Trainer Jago Maric am Mittwoch, 4. Juli, um 17.30 Uhr auf den Regionalligisten SC Freiburg II.

Am Sonntag, 8. Juli, nimmt der Oberliga-Vizemeister an einem Turnier beim Landesligisten FC Furtwangen teil. Neben den Gastgebern spielen bei diesem Turnier auch Landesligist FC Schonach und Verbandsligist SV Endingen.

Am Samstag, 14. Juli, testen die Nullachter gegen den FC Kreuzlingen. Der Austragungsort ist noch nicht festgelegt. Am darauffolgenden Wochenende nehmen die Villinger beim Turnier in Laufenburg teil, wo sie die vergangenen zwei Jahre jeweils siegreich waren und nun den Hattrick anpeilen.

Das nächste Testspiel ist gegen den Offenburger FV am Samstag, 28. Juli. Auch hier ist noch offen, wo die Partie stattfindet. Vorbereitungsturnier Nummer drei bestreiten die Nullachter am Samstag, 4. August, beim Bahlinger SC. Am Mittwoch, 8. August, steht im Südbadischen Pokal die erste Pflichtaufgabe an und am darauffolgenden Wochenende startet die Oberliga-Saison 2018/19. Ein Trainingslager haben die Nullachter nicht geplant.

Die Landesliga-Mannschaft des FC 08 absolviert am Samstag, 7. Juli, beim Bezirkspokalsieger SV/TuS Immendingen ihr erstes Vorbereitungsspiel. Der zweite Test ist am Mittwoch, 11. Juli, beim württembergischen Landesligisten VfB Bösingen. Am Samstag, 14. Juli, bestreiten die jungen Nullachter ein Viererturnier beim Liga-Konkurrenten FV Walbertsweiler-Rengetsweiler.

Gegen die U 23 der TSG Balingen (Landesliga Württemberg) testet das Team von Trainer Marcel Yahyaijan am Freitag, 20. Juli. Der Spielort dieser Partie ist noch offen. Einen Tag später folgt ein Vorbereitungsspiel beim FC Holzhausen (Landesliga Württemberg). Die letzten zwei Testspiele vor Saisonbeginn sind gegen württembergische Bezirksligisten: Am Mittwoch, 25. Juli, bei der Spvgg. Trossingen und Sonntag, 29. Juli, beim SC Tuttlingen.

FC 08-Neuzgänge Die Neuzugänge im Oberliga-Kader des FC 08 Villingen: Jonas Huchler (Torwart), Kamran Yahyaijan, Nicolas Leberer (alle drei SC Freiburg II), Patrick Haag (FC Arminia Ludwigshafen), Valentin Vochatzer (Karlsruher SC II), Nico Tadic (FC Bad Dürrheim) und Yanick Haag (ZFC Meuselwitz)

