von Maurice Sauter

Fußball-Verbandsliga, A-Junioren: SV Sinzheim – FC 08 Villingen (Sonntag, 14:30 Uhr). Mit sieben Punkten aus drei Spielen und 3:1 Toren sind die A-Junioren des FC 08 stark in die Saison gestartet. Trainer Mustafa Gürbüz findet dafür lobende Worte: "Ich habe diesen Saisonstart nicht erwartet. Alle Jungs ziehen voll mit und hängen sich rein. Sie wachsen von Woche zu Woche über sich hinaus." Besonders ein Trio hebt der Coach hervor. "Niklas Heini, Furkan Sari und Marcel Cardoso sind unsere Führungsspieler. Sie ziehen die anderen mit, bauen sie auf und machen einen guten Job." Mit dem Rangfünften Sinzheim wartet ein Gegner, der vor allem in der Offensive seine Qualitäten hat. "Sie haben einen Stürmer, der bereits fünfmal getroffen hat. Wenn wir diszipliniert spielen, unsere Formation beibehalten und jeder seinen Job macht, können wir etwas Zählbares mitnehmen", gibt Gürbüz die Marschroute vor. Bis auf die Langzeitverletzten ist der Kader komplett.

Verbandsliga, B-Junioren: FC 08 Villingen – SF Eintracht Freiburg (Sonntag, 14 Uhr). Nach vier Punkten aus drei Spielen wollen die mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestarteten Nullachter gegen das noch punktlose Schlusslicht aus Freiburg unbedingt einen Dreier einfahren. "Es ist fast schon ein Pflichtsieg", so 08-Trainer Sascha Duffner im Vorfeld der Partie. Vor allem in der Unberechenbarkeit der Breisgauer sieht Duffner die Stärke des Gegners. "Wir haben in der Vorbereitung gegen sie 1:1 gespielt. Sie sind offensiv gut, haben dafür in der Defensive ihre Probleme." Mit dem Saisonstart zeigt sich der Trainer weitgehend zufrieden, auch wenn die unerwartete Auftaktpleite gegen Kehl in schmerzhafter Erinnerung geblieben ist. Duffner hofft, dass der zuletzt angeschlagene Stammtorhüter Donaldo Prendi wieder einsatzfähig ist.

Verbandsliga, C-Junioren: Freiburger FC – FC 08 Villingen (Sonntag, 13.30 Uhr). Drei Spiele, drei Siege – die C-Jugend ist hervorragend in die Saison gestartet. Nun wartet nun ein echter Prüfstein auf das Team von Trainer Daniel Miletic. Freiburg steht nur zwei Punkte und drei Plätze hinter den Nullachtern und zählt zu den besten Teams der Liga. "Das ist ein Topspiel. Freiburg hat vor allem in der Abwehr sehr viele gute Spieler, die über großes Potenzial verfügen. In einem Vorbereitungsturnier haben wir gegen sie mit 0:1 verloren", sagt der Coach. Miletic kündigt personelle Änderungen an. "Ich werde genau schauen, wer sich im Training aufdrängt. Mit Theo Blankenburg und Luis Hugger fallen zwei Stammkräfte aus, sodass ich zur Rotation gezwungen bin."

