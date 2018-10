von SK

Fußball-Landesliga: SpVgg F. A. L. – FC 08 Villingen II 1:1 (0:0) Nach einer kontrollierten Anfangsphase der Villinger gab es wenig nennenswerte Chancen für beide Teams. In Minute 26 kam die Spielvereinigung erstmals in den Strafraum der Gäste, wo Mark Burgenmeister zu Boden ging und vergebens einen Elfmeter forderte. Daraufhin spielte der FC 08 gut nach vorne. In der 34. Minute fiel fast das 0:1, aber Laicher, Debütant bei der SpVgg, parierte souverän. Kurz vor der Halbzeit wurden die Frickinger nochmals stärker. So gab es in der 41. Minute einen Freistoß aus einer aussichtsreichen Position, doch die Gastgeber machten nichts daraus.

Nach der Halbzeit fing Villingen wieder gut an. Kamran Yahyaijan setzte sich auf der rechten Seite gut durch und fand am Elfmeterpunkt Stefano Campisciano, der den Ball nicht richtig traf. Wenig später rannte Mark Burgenmeister nach einem fatalen Stellungsspielfehler der Abwehr auf das Tor des FC 08 zu, verdribbelte sich jedoch. Besser machte es sein Bruder Frank Burgenmeister, der aus fünf Metern das 1:0 erzielte. Daraufhin übernahmen die Gäste wieder das Spiel. In Minute 76 traf Kamran Yahyaijan nach einem guten Angriffsspiel aus fünf Metern zum 1:1. Daraufhin verflachte die Partie, wobei für beide Mannschaften ein Punkt sicherlich zu wenig ist, auch wenn Villingen weiterhin auf Rang zwei steht.

Tore: 1:0 (64.) Frank Burgenmeister, 1:1 (76.) Kamran Yahyaijan; Zuschauer: 205; Schiedsrichter: Michael Sattler (Baden-Baden).

FC 08 Villingen II: Bender, Cakici, Stark, Yahyaijan, Wagner, Rief, Campisciano (57. Morreale), Zölle (66. Sarr), Passarella, Jerhof, Crudo (79. Cil).

