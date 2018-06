von Roger Müller

Fußball: Groß war der Jubel bei der DJK Donaueschingen, als am 19. Mai die U19-Mannschaft des SC Freiburg deutscher Pokalsieger in dieser Altersklasse wurde. Da reckte auch ein Donaueschinger Eigengewächs den Pokal vor der Ehrentribüne im Berliner Olympia Stadion in die Höhe: Jonas Fritschi aus Allmendshofen, der seit 2015 für den SC Freiburg spielt, stand ebenfalls im Kader der U19 des Sportclubs. „Es muss ein Traum sein, was Jonas Fritschi erleben durfte“, ist sich DJK-Jugendleiter Michael Jäckle sicher, der natürlich ebenfalls vor Ort war und sich das Spektakel nicht entgehen ließ.

Mit sechs Jahren trat Jonas Fritschi 2006 bei den Bambinis der DJK Donaueschingen gegen den Ball. Früh zeichnete sich sein fußballerisches Talent ab. Doch er war auch ein begnadeter alpiner Skirennläufer und musste sich 2014 entscheiden, wo seine sportliche Karriere hinführen sollte. In Fußballkreisen war er bereits über die Region bekannt und stand weit oben in den Notizblöcken der Talentscouts. Schließlich wechselte er zum FC Radolfzell, einem Kooperationspartner des SC Freiburg, da er sich hier bestens weiterentwickeln konnte. Nach nur einem Jahr unterbreitete ihm der SC Freiburg ein Angebot. Jonas Fritschi bekam die Möglichkeit, sich im Fußballinternat der Breisgauer fußballerisch und schulisch zu verwirklichen, „Das konnte ich natürlich nicht ausschlagen“, sagt der 18-Jährige.

Von Allmendshofen zog Jonas Fritschi nach Freiburg, um seinem Traum vom Fußballprofi einen weiteren Schritt näherzukommen. Von der U 16 bis zur aktuellen U 19 durchlief er die Junioren-Mannschaften und bekam einige Einladungen zu DFB-Lehrgängen für die Nachwuchs-Nationalmannschaften. Fußballerisch war dieses Jahr sein bisher erfolgreichstes. Deutscher Pokalsieger mit der U19 wird man nicht alle Tage. Auch schulisch lief es ausgezeichnet: Jonas Fritschi absolvierte erfolgreich sein Abitur.

Jonas Fritschi ist auch ein Beispiel für die hervorragende Jugendarbeit der DJK Donaueschingen. „Die möchten wir weiter fortführen. Zahlreiche Talente sind in den eigenen Reihen aktiv. Derzeit sind zwei weitere Eigengewächse der DJK beim Sportclub Freiburg“, sagt Jugendleiter Michael Jäckle.“ In der U13 ist es Paulo Fritschi, der Bruder von Jonas, und ab kommender Saison wird es Leonhard Wenzel in der U16 sein. Jäckle: „Um diese qualitativ hochwertige Ausbildung beizubehalten, wird ab September ein spezielles Fördertraining für talentierte und ambitionierte Jungkicker bei uns angeboten.“ Individuelle Koordination, Balltraining sowie Spielverständnis werden in diesen wöchentlichen Zusatztrainings der Schwerpunkt sein.

