von Jürgen Müller

Die erste Herrenmannschaft des TC BW Donaueschingen hat nach vier vergeblichen Anläufen den Aufstieg in die höchste Spielklasse auf Bezirksebene geschafft. Nach einem 9:0-Erfolg gegen den TC BW Villingen II blieben die Donaustädter in dieser Saison ungeschlagen. Dazu beigetragen haben auch junge Spieler aus der U 18 sowie routinierte Akteure von den Badenliga-Herren 30. Mit den hoffnungsvollen Talenten soll in der nächsten Saison in der 1. Bezirksliga zumindest der Klassenerhalt geschafft werden. Folgende Spieler kamen zum Einsatz (von links): Daniel Burkhard, Marvin Beerweiler, Matze Vater, Elias Bosch, Jan Lehmann, Michael Russo, Nico Vater, Danijel Vujica, Philipp Federle, Kim Deitlaff, Marvin Vogt, Lukas Krause, Tomas Zivnicek und Florian Braunschweiger. Bild: Jürgen Müller

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein