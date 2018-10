von Maurice Sauter

Fußball, B-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – FC Radolfzell 1:3 (1:1). (mst) Die Siegesserie der Villinger fand am Sonntag ein Ende. Gegen den FC Radolfzell unterlagen die Nullachter mit 1:3. Dabei fand das Team von Trainer Sascha Duffner gut ins Spiel und ging nach 32 Minuten in Führung, als Bilal Rüzgar nach Vorlage von Vittorio Lettieri einschob. "Dann gab es zwei Knackpunkte im Spiel", so Duffner. "Erstens das 1:1 kurz vor der Pause, das aus meiner Sicht klar irregulär ist." Nach Ansicht des Trainers sei ein Villinger Spieler gefoult worden, bevor im direkten Gegenzug die Gäste ausglichen. "Zweitens haben wir vor den Gegentoren in der zweiten Hälfte individuelle Fehler im Mittelfeld produziert, die auf diesem Niveau sofort bestraft werden", betont Duffner. Mit einem Doppelschlag in der Schlussphase machten die Mettnauer im Friedengrund alles klar. Zuvor hatten die Nullachter zweimal Pech mit dem Aluminium. Durch die zweite Saisonniederlage rutschten die Villinger auf Rang fünf ab. Tore: 1:0 (32.) Rüzgar, 1:1 (40.), 1:2 (66.), 1:3 (68.). ZS: 100. SR: Jens Bormann (Hüfingen).

C-Junioren Verbandsliga: SC Konstanz-Wollmatingen – FC 08 Villingen 1:1 (0:1). Die C-Junioren des FC 08 Villingen haben die ersten beiden Punkte der Saison liegen gelassen, die Tabellenführung aber weiterhin inne. In Konstanz reichte eine schwache Leistung aber immerhin zu einem Remis. "Ich bin extrem sauer. Die Einstellung einiger Jungs hat nicht gestimmt. Wir haben nicht in unser Spiel gefunden, überheblich agiert und unsere tausend Chancen vergeben. Ich habe vor dem Spiel betont, dass wir auch gegen die vermeintlich kleinen Gegner unsere volle Leistung abrufen müssen", kritisierte ein unzufriedener Villinger Trainer Daniel Miletic. Bereits nach vier Minuten gingen die Nullachter durch David Sommer per Kopfball in Führung und ließen im Anschluss zahlreiche Chancen ungenutzt. Dies rächte sich, als Konstanz fünf Minuten vor Schluss ausglich. Miletic: "Die Jungs müssen schnellstmöglich daraus lernen." Tore: 0:1 (4.) Sommer, 1:1 (65.). ZS: 20. SR: Felix Burmann.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein