von SK

Fußball-Landesliga: SV Denkingen – FC Löffingen (Donnerstag, 14.30 Uhr). (daz) Gestärkt durch den 4:1-Derbysieg gegen Neustadt, treten die Löffinger die rund 100 Kilometer lange Reise nach Denkingen an. Aber Vorsicht ist geboten, denn auch die Gastgeber trafen beim jüngsten Heimsieg gegen Furtwangen vier Mal. Der Aufsteiger belegt aktuell mit 24 Punkten den starken dritten Tabellenplatz, punktgleich mit den zwei davor platzierten Mannschaften. „Das ist kein Zufallsprodukt. Ich habe Denkingen im Aufstiegsspiel in Hochemmingen gesehen und war schon damals von der Elf angetan“, sagt Löffingens Trainer Uli Bärmann. Der Gegner habe ein starkes Kollektiv, aber auch individuell sehr gute Spieler.

Natürlich ist es das Ziel der Löffinger, mit einem Sieg die Marke von 20 Punkten zu überspringen. Dazu sollte jedoch in den eigenen Aktionen möglichst viel stimmen. So wie am Samstag, als Bärmann mit der Leistung seiner Schützlinge weitgehend zufrieden war. Die Mannschaft muss er zumindest auf einer Position umbauen, da Kim Hirschbolz aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung steht. Wer für Hirschbolz in die Anfangsformation rückt, wird kurzfristig entschieden. Möglicherweise wird dies Simon Weißenberger sein, doch Bärmann hält sich diesbezüglich noch bedeckt.

Für die Löffinger spricht, dass sie aus den vergangenen zwei Auswärtspartien in Walbertsweiler und Furtwangen immerhin vier Punkte mitbrachten. Gegen einen Löffinger Erfolg spricht allerdings, dass Denkingen die beste Heimbilanz aller 17 Landesliga-Mannschaften hat.

