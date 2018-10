von Maurice Sauter

Fußball, A-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – FC Radolfzell 2:2 (1:0). (mst) In einer ausgeglichenen Partie spielte Villingen diszipliniert, entwickelten aber in der Offensive wenig Gefahr. Mit einem in der Entstehung glücklichen Tor gingen die Nullachter kurz vor der Pause durch Philip Braun in Führung. Auch beim 2:0 war eine Portion Glück dabei, als Leon Albrechts Schuss unhaltbar abgefälscht wurde. Danach gaben die Nullachter das Spiel aber aus der Hand und machten den Gegner durch leichtsinnige Patzer stark. Zwei Fehler nutzten die Radolfzeller und stellten binnen fünf Minuten auf 2:2. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe, weshalb das Remis gerecht ist. Allerdings darf man das Spiel nach 2:0-Führung nicht mehr aus der Hand geben. Das ist sehr ärgerlich. Ansonsten haben die Jungs gut gearbeitet“, meinte 08-Trainer Mustafa Gürbüz. Tore: 1:0 (41.) Braun, 2:0 (67.) Albrecht, 2:1 (74.), 2:2 (79.). ZS: 60. SR: Frank Faller (Bräunlingen).

B-Junioren Verbandsliga: SC Pfullendorf – FC 08 Villingen 0:1 (0:1). Die Villinger haben den dritten Sieg in Serie eingefahren und sind seit fünf Partien ungeschlagen. Das 1:0 war allerdings ein hart umkämpfter Erfolg. „Das Spiel war sehr ausgeglichen und vom Kampf bestimmt. Dazu hat uns der schlechte, kleine Platz nicht unbedingt in die Karten gespielt“, sagt Trainer Sascha Duffner. Seine Mannschaft ging in Minute 32 durch Erik Törtelyi, der eine Hasimovic-Ecke einköpfte, in Führung. In der Folge präsentierte sich der Gastgeber klar besser, als es Tabellenplatz zehn vermuten lässt. Eng wurde es in den letzten zehn Minuten, als Pfullendorf großen Druck ausübte. „Unsere Abwehr hatte viel zu tun. Wir haben aber wenige Chancen zugelassen“, so Duffner. Tore: 0:1 (32.) Törtelyi. ZS: 150. SR: Jäger (Schwandorf).

C-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – SC Pfullendorf 4:1 (2:0). Die C-Junioren gewannen auch das fünfte Spiel der Saison und stehen unangefochten an der Spitze. Gegen Pfullendorf setzte sich das Team von Trainer Daniel Miletic klar durch. „Wir haben nicht viel zugelassen und verdient gewonnen“, so Miletic, der trotz des Resultats nicht ganz zufrieden war: „Wir haben noch mehr Potenzial. Gerade das Spiel nach vorne kann noch besser werden.“ Schon nach fünf Minuten traf Lars Ganzhorn nach wunderbarer Vorlage von Marvin Waldvogel zum 1:0. Noch vor der Pause erhöhte Rodrigo Silva zum 2:0. Mit einem Doppelschlag machten David Sommer und David Miletic nach dem Wechsel alles klar. Tore: 1:0 (5.) Ganzhorn, 2:0 (32.) Silva, 3:0 (46.) Sommer, 4:0 (48.) Miletic, 4:1 (67.). ZS: 50. SR: Silas Haselberger (Brigachtal).

