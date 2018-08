von SK

Leichtathletik: (h/rk) Ein weiterer sportlicher Höhepunkt für die LG Baar/ LV Donaueschingen war nach der erfolgreichen Qualifikation die Teilnahme von Emanuel Molleker an den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Wesel. Nach einem überragenden ersten Tag setzte er 24 Stunden später seine Erfolgsserie fort und belegte im Neunkampf der U 16 in der Altersklasse M 14 den siebten Platz. Die Lenzkircherin Anna-Lena Gamp trat im Siebenkampf der Frauen an und erzielte nach ausgeglichenen Leistungen den 8. Platz.

Der erste Tag am Niederrhein verlief für Molleker vielversprechend. Im Sprint über 100 m legte er 12,31 sec vor. Im Weitsprung knüpfte er mit 5,74 Metern an seine Bestleistung an. Die Kugel flog auf starke 12,45 Meter. Nach 1,71 Metern im Hochsprung lag er im Endergebnis des ersten Tages hinter Luca Haug (Tübingen) auf Rang zwei.

Der Samstag begann für den Donaueschinger im Stabhochspringen mit übersprungenen 2,60 m. Die 80 Hürden lief er in 12,20 Sec. Im Speer kam er auf 35,29 Meter und im Diskus auf sehr gute 40,51 Meter. Den abschließenden 1000 Meter Lauf bewältigte Molleker in 3:20,94 Minuten. Die insgesamt 4903 Punkte bedeuteten Rang sieben. Deutscher Meister wurde Luca Haug mit 5142 Punkten.

Anna-Lena Gamp, die bei den Titelkämpfen erstmals in der Frauenklasse startete, legte die 100 Meter in 14,92 sek zurück und erzielte im Hochsprung 1,59 m. Im Kugelstoßen erzielte sie 12,74 m. Mit 26,47 sek über 200 m beendete sie den ersten Wettkampftag. Mit 5,41 m im Weitsprung gelang ihr ein gutes Punkteergebnis. Im Speerwerfen schaffte sie die Weite von 33,14 m. Im abschließenden 800 m Lauf erzielte sie mit 2:22,75 min eine der besten Zeiten aller Teilnehmerinnen. Mit 5040 Punkten belegte Anna-Lena Gamp in der Endabrechnung den 8. Platz.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein