von Maurice Sauter

Basketball, ProB: BBC Coburg – Wiha Panthers Schwenningen 66:78 (22:22, 5:20, 16:17, 23:19). Glanzlos aber deutlich fuhren die Wiha Panthers Schwenningen am Samstagabend den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel ein. Beim BBC Coburg reichte den Schwarzwäldern ein starkes Viertel, um den Sieg vorzeitig klarzumachen.

Schwenningens Trainer Alen Velcic konnte wie erwartet auf den zuvor angeschlagenen Bill Borekambi zurückgreifen und nahm deshalb keine personellen Änderungen an der Startformation vor. Die über 350 Kilometer lange Anreise mit dem Bus steckte den Panthers zu Beginn des Spiels wohl noch ein wenig in den Knochen. Die Schwenninger kamen ziemlich schleppend in die Partie und leisteten sich im ersten Viertel zahlreiche Unkonzentriertheiten, wie einfache Ballverluste oder nicht getroffene simple Würfe. Weil aber Coburg diese anfänglichen Probleme der Panthers nicht ausnutzen konnte, glich das erste Viertel einem Kopf-an-Kopf-Rennen, in welchem die höchste Führung drei Punkte für die Gastgeber betrug. Mit 22:22 ging es in die erste Viertelpause.

Danach folgte die beste Phase der Schwenninger. Angeführt von Kapitän Kosta Karamatskos, der insgesamt acht Assists verteilte, legten die Panthers in den ersten sechs Minuten des Abschnitts einen 20:5-Lauf hin, sodass sie sich zur Pause auf 15 Punkte absetzten. „In dieser Phase haben wir fast ausnahmslos richtige Entscheidungen getroffen, kaum Ballverluste produziert und fast alle offenen Würfe getroffen. Da haben wir die Schrauben angezogen, das war die Vorentscheidung“, kommentiert Alen Velcic das gute zweite Viertel.

Dieses Niveau hielten die Raubkatzen nach der Pause allerdings nicht aufrecht. Die Gäste bauten zwar ihre Führung phasenweise auf 20 Punkte aus, ließen die Coburger aber wieder etwas näher rankommen. Ähnliches ereignete sich auch im Schlussabschnitt. „Sieben Minuten lang haben wir Gas gegeben und das Spiel endgültig entschieden. Dann haben wir aber das Spiel in den letzten drei Minuten schon wieder aus den Händen gegeben und in einer Minute einen 10:0-Lauf gefangen. Das hat mich tierisch genervt“, so Velcic über den Schlussabschnitt, in dem die Panthers genauso wie die Woche zuvor gegen Gießen mehrere Gänge runterschalteten.

Am Spielausgang änderte dies aber nichts: Die Schwenninger fuhren einen verdienten und ungefährdeten Auswärtssieg ein, mit dem sie zudem die Tabellenspitze verteidigten. Rasheed Moore und Leon Friederici waren mit jeweils 19 Punkten die produktivsten Scorer, Moore griff sich zudem neun Rebounds.

Für die Panthers spielten: Sergey Tsvetkov (5 Punkte/0 Assists/2 Rebounds), Dion Braimoh, Bill Borekambi (10/3/4), Kosta Karamatskos (11/8/3), Rasheed Moore (19/3/9), Leon Friederici (19/1/3), Darius Pakamanis (5/3/4), Hannes Osterwalder (0/0/1), Abdulai Abaker (5/2/1) und Seid Hajric (4/0/6).

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein