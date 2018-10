von Markus Peiker

Fußball-Oberliga: FC Normannia Gmünd – FC 08 Villingen 1:2 (0:2). Das war ein Spieltag wie gemalt für den FC 08 Villingen. Durch einen knappen 2:1-Sieg bei Aufsteiger Normannia Gmünd schlossen die Nullachter punktgleich zu Tabellenführer Stuttgarter Kickers (2:4 gegen die SGV Freiberg) auf und profitierten zudem von den Niederlagen der weiteren Konkurrenten FSV Bissingen und dem SSV Reutlingen.

Bei den Nullachtern rückte Patrick Haag wieder auf die linke Außenverteidigerposition, dafür saß der junge Mauro Chiurazzi zunächst auf der Bank. Die Mannschaft von Trainer Jago Maric nahm das Heft vor knapp 400 Zuschauern im Gmünder Stadion gleich in die Hand. Und so zeigten sich die Gastgeber doch sehr überrascht über den couragierten Beginn der Gäste. Im Mittelfeld sehr aufmerksam und zweikampfstark riss die Maric-Elf das Spiel gleich an sich. In der 20. Spielminute wurde Benedikt Haibt von Yanick Haag freigespielt. Der Nullacht-Kapitän zog sofort aus der Drehung ab und traf mit seinem sechsten Saisontreffer platziert zur Führung für die Nullachter. Und die Schwarz-Weißen setzten gleich nach. Haibt legte auf und Damian Kaminski traf per Volley-Abnahme. Der Ball sprang von der Unterkante der Querlatte ins gegnerische Tor – 0:2 in der 22. Minute. Die Nullachter hatten in der ersten Halbzeit das Spiel deutlich im Griff und hätten nach rund einer halben Stunde schon für die Vorentscheidung sorgen können, aber Haibt verpasste in aussichtsreicher Position den dritten Treffer.

In der zweiten Halbzeit brachte Jago Maric für Volkan Bak mit Kamran Yahyaijan einen frischen Stürmer. Es lag aber nicht an dieser Auswechslung, dass die Gäste in der zweiten Halbzeit nicht mehr an die starke Leistung der ersten Halbzeit anknüpften konnten. Die Normannen trauten sich jetzt mehr zu und spielten so, wie es der Gegner im Vorfeld erwartet hatte: mit langen Bällen ins Sturmzentrum. Fortan hatten die Gäste weit Mühe mit dem Gegner, den sie in der ersten Halbzeit noch klar beherrscht hatten. Zunächst ließ sich die Nullacht-Defensive noch nicht aus den Angeln heben, denn die Innenverteidiger um Dragan Ovuka zeigte sich sehr aufmerksam. Erst in der 73. Minute kassierten die Nullachter, nach zuvor drei Spielen ohne Gegentor, wieder einen Gegentreffer. Zunächst landete der Ball von Francis Ubabuike am Pfosten, aber den Nachschuss verwertete Daniel Queiroz-Serejo zum 1:2-Anschlusstreffer.

Die Gastgeber witterten nun ihre Chance, während bei den Nullachtern allmählich die Kräfte schwanden. In der 80. Minute hatten die Schwarzwälder Glück, als ein Schuss von Queiroz-Serejo an der Unterkante der Querlatte landete und von dort ins Spielfeld zurückprallte. Zählbares wollte für die Normannen bis zum Schlusspfiff nicht mehr herausspringen, sodass die Nullachter den knappen Vorsprung über die Zeit brachten und jetzt punktgleich mit Tabellenführer Kickers Stuttgart (beide 25 Punkte) auf dem zweiten Platz liegen. „Das war wirklich ein Spieltag ganz nach unserem Geschmack, denn wir waren die einzige Mannschaft aus den Top-Vier, die gewonnen hat. Wir haben eine sehr starke erste Halbzeit gespielt und hätten auch 3:0 führen können. In der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr so präsent und hatten bei dem Lattenkracher etwas Glück. Unterm Strich aber haben wir verdient gewonnen“, freute sich Maric. Am kommenden Samstag (15 Uhr) erwartet der FC 08 Villingen die Neckarsulmer Sport-Union. Tore: 0:1 Benedikt Haibt (20.), 0:2 Damian Kaminski (22.), 1:2 Daniel Queiroz-Serejo (73.). Zuschauer: 390. Schiedsrichter: Dennis Bauer (Waiblingen).

FC 08 Villingen: Mendes, Tadic, Ovuka, Leberer, Patrick Haag, Serpa (74. Vochatzer), Wehrle, Haibt, Bak (46. Yahyaijan), Kaminski, Yanick Haag (79. Mauro Chiurazzi)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein