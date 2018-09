Fußball-Landesliga: (daz) Fünf Schwarzwälder Teams holten am siebten Spieltag Punkte. Lediglich der SV Geisingen und die DJK Donaueschingen gingen als Verlierer vom Platz. Die größte Überraschung war sicherlich der 5:3-Erfolg der Schonacher in Donaueschingen.

Als gerechtes Resultat bezeichnet Marcel Yahyaijan, Trainer des FC 08 Villingen II, das torlose Remis gegen Bad Dürrheim. „Wie erwartet war es eine Partie von zwei Teams auf Augenhöhe. Für uns kam die Halbzeitpause zum falschen Zeitpunkt. Direkt davor hatten wir die beste Phase. Danach verflachte die Partie etwas und war auch fußballerisch nicht auf höchstem Niveau. Wir können das sicherlich besser.“ Überragend fand Yahyaijan Gästeangreifer Alexander German, während seiner Elf in der Anfangsphase die fehlende Erfahrung anzumerken war. Unterm Strich kann der Coach mit einem Punkt leben, zumal er glaubt, dass gerade solche Partien für die Entwicklung seiner jungen Spieler sehr wertvoll seien.

Enrique Blanco, Trainer des FC Bad Dürrheim, sah ein Derby auf einem guten Niveau. „Die Partie hatte durchaus Verbandsliga-Qualität. Mich ärgert, dass uns nach zehn Minuten ein klarer Elfmeter verwehrt wurde. Das Spiel wäre dann sicherlich anders gelaufen“, so Blanco. Für ihn war das Spiel ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. „Wir steigern uns Woche für Woche. Da beziehe ich taktische Dinge ebenso ein, wie die Laufwege. Mich freut, dass die Spieler meine Philosophie immer besser umsetzen. Daher kann ich mit dem Punkt in Villingen ebenso leben“, fügt Blanco an. Dabei schaut der Trainer nicht ständig auf die Tabelle, sondern hat vielmehr die allgemeine Entwicklung der Elf im Blick, auf die nun weitere Standortbestimmungen warten. Die nächsten Gegner heißen Donaueschingen und Singen.

Auch 24 Stunden nach der 3:5-Heimpleite gegen Schonach hatte Tim Heine, Trainer der DJK Donaueschingen, „Ergebnis und Spiel noch nicht richtig verdaut“. Seine Elf habe wie gewünscht begonnen, dann aber durch einen Fehler den ersten Gegentreffer ermöglicht. „Das kann passieren, wobei ärgerlich ist, dass der Elfmeter von unserem Torhüter zunächst gehalten und dann wiederholt wird.“ Nach dem 2:2 habe er seiner Elf mitgegeben, konzentriert zu bleiben, was sich im schnellen 3:2 ausdrückte. Mit dem 3:3 kaum 60 Sekunden später habe seine Mannschaft jedoch die nötige Ruhe verloren. „Wir haben nicht mehr geduldig gespielt und die Rückschläge bekommen. Beide anschließenden Elfmeter gegen uns waren berechtigt, wir haben uns in diesen Situationen etwas dumm angestellt. Ich wusste, dass es Rückschläge geben kann. Dieser war jedoch einer der ganz bitteren Sorte“, so Heine. Vielleicht steigt am Dienstagvormittag ja schlagartig die Stimmung beim DJK-Trainer. Der Südbadische Fußballverband lost das Achtelfinale im Verbandspokal aus und überträgt dies ab 10 Uhr auf seiner Facebook-Seite. Dabei hoffen die Donaueschinger auf ein attraktives Heimspiel.

Für Alex Fischinger, Trainer des FC Schonach, war der entscheidende Aspekt für den Sieg in Donaueschingen, dass „die Gastgeber es versäumt haben, das 3:0 nachzulegen. Dann wären wir sicherlich nicht zurückgekommen.“ Fischinger befand die erste Halbzeit seines Teams „als ganz schlecht“ und die zweiten 45 Minuten als „herausragend“. Dabei musste der Coach schnell taktisch eingreifen. „Wir wollten zunächst mitspielen, aber das können wir nicht. Also haben wir umgestellt und fortan lief es besser.“ Ein Sonderlob gab es von Fischinger für den eingewechselten Jonas Schneider, mit dem mehr Druck erzeugt wurde. Schneider habe eine Empfehlung für die Startformation abgegeben. Ebenso lobte der Coach Schlussmann Florian Szymczak. Das Fehlen der Stammspieler Fabian Tiel, Tim Griesbeck und Elvin Kljajic wurde sehr gut kompensiert. Fischinger wünscht sich nun für das Heimspiel gegen Singen eine Top-Kulisse: „Das hätten meine Jungs verdient.“

Mit dem 3:0-Erfolg gegen Markdorf hat der FC Löffingen nach sechs Saisonspielen die zweistellige Punktezahl erreicht. „Natürlich hätten es auch ein paar Zähler mehr sein können, aber im Großen und Ganzen geht das in Ordnung“, sagt Trainer Uli Bärmann. In Ordnung ging aus der Sicht des Trainers auch der deutliche Erfolg, wobei sich Bärmann speziell über die Null bei den Gegentreffern freute, besonders für Schlussmann Dominik Osek und den Abwehrverbund. Bärmann richtet schon jetzt den Blick nach vorne auf die Partie in Geisingen. „Dort sind wir im Pokal rausgeflogen und haben noch eine Rechnung offen. Ich erhoffe mir erneut eine ansprechende Leistung. Es wäre wichtig nachzulegen.“

Marijan Tucakovic sah bei der 1:5-Heimpleite seines SV Geisingen gegen Stockach „das schlechteste Spiel, seit ich Trainer in Geisingen bin“. Nichts habe gestimmt, nichts habe gepasst und auch taktisch habe die Elf keine Landesliga-Qualität gezeigt. „Ich habe das Montagtraining weitgehend ausfallen lassen und vielmehr die Einzelgespräche gesucht. 21 Gegentreffer in sieben Spielen geht einfach nicht. Ich will nicht sagen, dass unsere Aufstiegseuphorie schon wieder abgeflaut ist, aber wir müssen jetzt schnell wieder den Vorwärtsgang finden“, so Tucakovic. Den Trainer ärgert das schlechte Abwehrverhalten, wobei er dafür die gesamte Mannschaft in die Verantwortung nimmt. „Wir haben in der Vorbereitung alles getan, um auf genau diese Situationen vorbereitet zu sein. Bei einer Niederlage ist immer der Trainer schuld, aber diesmal haben alle versagt.“

