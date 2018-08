von Maurice Sauter

Basketball, ProB: Der Kader der Wiha Panthers ist beinahe komplett. Mit dem Polen Seid Hajric nahmen die Schwenninger Basketballer den neunten Spieler für die kommende Saison in der ProB unter Vertrag.

Hajric verleiht dem athletischen und recht jungen Frontcourt eine gehörige Portion Masse und Routine. Der 35-Jährige verteilt 117 Kilogramm auf 2,02 Metern Länge. "Er ist ein absolutes Biest, eine Maschine", freut sich Panthers-Trainer Alen Velcic auf das Muskelpaket, der dem Schwenninger Team als klassischer Abräumer und Punktelieferant unter dem Korb eine weitere Qualität hinzufügt. Das Trio mit Rasheed Moore und Bill Borekambi stellt Velcic zufolge "eines der besten Frontcourt-Duos der Liga dar. Da müssen wir uns als Neuling vor keinem Gegner verstecken", so der Übungsleiter.

Der in Bosnien geborene Center kommt vom polnischen Zweitligisten R8 Baskets Krakau, wo er sich mit starken Leistungen auch Angebote aus dem dortigen Oberhaus erarbeitete, sich jedoch für ein Auslandsabenteuer im Schwarzwald entschied. Zuvor spielte Hajric unter anderem lange beim polnischen Spitzenclub Anwil Wloclawek, mit dem er viermal Vizemeister wurde. In seiner schon fast 20 Jahre dauernden Karriere hatte Hajric mit zahlreichen Stationen in Osteuropa einen Ruf als Wandervogel. Für fast ein Dutzend verschiedene Teams ging der Pole bereits auf Punktejagd.

Bei den Panthers ist Hajric neben Darius Pakamanis der zweite EU-Ausländer. Der dritte und letzte Auslands-Europäer soll ein weiterer großer Flügelspieler oder Center werden. Dann ist der Zehn-Mann-Kader, mit dem Velcic am 20. August die Vorbereitung angehen möchte, vollständig.

