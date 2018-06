von SK

Leichtathletik: (ma) Einen Sporttag wie im Bilderbuch erlebten am Donnerstag annähernd 500 Schüler aus dem Schwarzwald beim Kreisschulsporttag der weiterführenden Schulen im Donaueschinger Anton Mall-Stadion. Die äußeren Bedingungen waren trotz der sommerlichen Wärme super. Nicht nur das Wetter spielte mit, auch die Organisation unter der Oberleitung des Kreisbeauftragten Uwe Sikeler und Isabel-Meier Lang klappte sehr gut.

Auch die gebotenen Leistungen beim Sprung, Wurf und Lauf konnten sich sehen lassen. Ein rundum gelungener Leichtathletik-Schulsporttag, bei dem sich die Erstplatzierten dank guter Punktzahlen für die nächsthöhere Ebene qualifizierten. Die Motivation, an einem großen Schulsporttag teilzunehmen, beherrschte die Szenerie. Auch wenn der Stadionsprecher manchmal aufmunternd nachhelfen musste, herrschte eine tolle, sportliche Atmosphäre im Stadion. Dabei spielte es keine Rolle, dass bei den Nachwuchs-Leichtathleten bei den Wettbewerben nicht immer alles nach Wunsch lief. „Ein Schulsporttag, bei dem wir auch sehen können, was die anderen Schulen beim Lauf, Wurf und Sprung zeigen und um Punkte kämpfen, war auch für uns sehr spannend“, betonten einige Schüler aus Villingen. Kaum war der Satz ausgesprochen, ging es sofort weiter zum nächsten Vergleich in der Weitsprunggrube und mit dem Maßband.

Der gute Verlauf des Sporttages, bei dem auch 29 deutsche Soldaten und die Helferklasse der Realschule Donaueschingen als Kampfrichter und Ordner mithalfen, war nicht nur an den Gesichtern der Verantwortlichen abzulesen. Neben dem Kampf um möglichst viele Mannschaftspunkte hatten die Schüler viel Spaß beim Spiel außerhalb der Wettkämpfe und beim Unterstützen der Sporter. Immer wieder waren laute Anfeuerungsrufe zu hören, vor allem beim Sprint und den Staffelläufen am Ende des Sporttages, wobei oft zu sehen war, dass ein guter Stabwechsel meist schwieriger ist, als von vielen Schülern angenommen. Nicht selten wurde der Wechsel überlaufen oder der Läufer lief zu früh los. Dabei ging oft viel Zeit verloren.

Bei der Siegerehrung lobten Uwe Sikeler, Isabell Meier-Lang sowie Gerhard Vetter von der Sparkasse die guten Leistungen und überreichten die Siegerhemdchen des Kreises sowie die Urkunden. Die Ergebnisse:

Jungen,Wettkampf I (Jahrgang 1999 bis 2002): 1. OHG Furtwangen 7029, 2. Romäusring Gymnasium Villingen 1084. Wettkampf II (2001 bis 2004): 1. Romäusring-Gymnasium Villingen 6995 Punkte. Wettkampf III (2003 bis 2006): 1. FG Donaueschingen 6.783; 2. Realschule Donaueschingen 6730, 3. Realschule St. Georgen 6415, 4. OHG Furtwangen 6342, 5. Realschule Blumberg 6278, 6. Romäusring-Gymnasium Villingen 5976, 7. Realschule Bad Dürrheim 5469. Wettkampf II/2: 1. GMS Goldenbühl Villingen 12.063, 2. GMS Mönchweiler 11.356. Wettkampf III/2: 1. Bickebergschule Villingen 11.523, 2. Eichendorffschule Donaueschingen 10.385, 3. Bickebergschule II Villingen 10.210. Wettkampf IV (2005 bis 2008): 1. Realschule St. Georgen 4502, 2. Realschule Bad Dürrheim 4351, 3. FG Donaueschingen II 4217, 4. FG Donaueschingen I 4089.

Mädchen,Wettkampf II/2: 1. GMS Mönchweiler 8466. Wettkampf II: 1. Realschule Blumberg 6217, 2. OHG Furtwangen 5776. Wettkampf III/2: 1. Bickebergschule II Villingen 8420, 2. Bickebergschule I Villingen 7893, 3. Eichendorffschule Donaueschingen 7661. Wettkampf III: 1. Gymnasium Trossingen 5793, 2. Realschule Donaueschingen 5787, 3. Realschule St. Georgen 5718, 4. OHG Furtwangen 5588, 5. Romäusring-Gymnasium Villingen 5437, 6. Eschachschule Dunningen 5399, 7. FG Donaueschingen 5395, 8. Deutenberg-Gymnasium Schwenningen 4926. Wettkampf IV: 1. FG Donaueschingen 4672, 2. FG II Donaueschingen 4391, 3. Realschule Bad Dürrheim 4198, 4. FG III Donaueschingen 4123, 5. Deutenberg-Gymnasium Schwenningen 4820, 6. FG IV 3708.

