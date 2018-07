von SK

Radsport: (ru) In der Villinger Innenstadt wird am Sonntag das 61. Villinger Kriterium ausgefahren. Das Rennen zählt zu den traditionsreichsten Radsportveranstaltungen in Baden-Württemberg und ist zugleich das 9. Saisonrennen im Rahmen der Interstuhl-Cupserie.

Die besondere Renn-Atmosphäre, die in dieser Form bei keinem der Interstuhlrennen zu erleben ist, macht den Reiz des Rennens in der Villinger City aus. Die Fahrer selbst müssen mit einem ungewohnten Belag zurechtkommen. Das Kopfsteinpflaster vermittelt das Gefühl eines Paris-Roubaix-Rennens, denn ungefähr die Hälfte der 900 Meter langen Runde ist mit Pflastersteinen versehen. Es ist jedenfalls alles angerichtet für ein Radsportspektakel, wenn es von der Bickenstraße über die Obere Straße und den Klosterring in allen Klassen um Punkte und Plätze geht.

Vier Rennen der Interstuhl-Serie stehen auf dem Programm. Im ersten Rennen, das am Sonntag um 11 Uhr gestartet wird, stehen die Frauen und Senioren am Start. Hier wird der RC Villingen in voller Mannschaftsstärke vertreten sein. Mit Jeannine Mark hat der Gastgeber die Favoritin auf den Sieg in der Frauenwertung in seinen Reihen. Auch Arnhild Proß müsste der Kurs liegen. Eliane Rupp, eine der jüngsten Starterinnen, will sich in diesem Feld ebenfalls behaupten. Ralf Nühlen möchte seine gute Form unter Beweis stellen, ebenso Thomas Hutt, der die Kriterien allerdings nicht besonders liebt. Karl Rupp wird versuchen, dem Kopfsteinpflaster so gut wie möglich zu trotzen.

Nahezu komplett werden die Villinger im kleinen Finale, das um 12.30 Uhr gestartet wird, vertreten sein. Marcel Arena will sein Heimrennen für einen guten Auftritt nutzen. Gernot Rupp will vor seinem Heimpublikum ein solides Rennen fahren. Luca Brugger konnte bislang immer Topleistungen abrufen und ist auch in Villingen Favorit für den Sieg bei den Junioren. Andrej Fendel bringt zwar sehr guten Druck auf das Pedal, hat aber wenig Erfahrung bei Straßenrennen. Probleme mit dem Kopfsteinpflaster hat auch Silvio Müller, der ebenfalls am Start stehen wird. Bei Hartmut Lange zeigt die Formkurve derzeit steil nach oben.

Im großen Finale (Start um 15.30 Uhr) gehört Stephan Duffner zu den Favoriten, wenn es nicht zu einer Fluchtgruppe kommen sollte. Im Sprint um die Wertungspunkte ist er extrem stark einzuschätzen. Die beiden Youngster, Alex Tourlas und Matthias Gummich, werden versuchen sich möglichst gut aus der Affäre zu ziehen.

Im Rahmen des Kriteriums wird auch ein Anfängerrennen ausgetragen, zu dem noch Anmeldungen möglich sind (Telefon: 07721/96055) oder per E-Mail info@rc-villingen.de

Der Zeitplan 11 Uhr: Weibliche Klassen und

Senioren (50 Runden = 45 km) 12.30 Uhr: Kleines Finale (60 Runden) 14.15 Uhr: Anfängerrennen 14.45 Uhr: Schülerrennen (20 Runden) 15.30 Uhr: Großes Finale (80 Runden) Eine Runde ist 900 Meter lang und führt durch die Villinger City.

