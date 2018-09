Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – SV Spielberg 2:1 (2:0) – Der FC 08 Villingen baute seine Erfolgsserie aus. Am Mittwochabend gewannen die Nullachter gegen den SV Spielberg vor 550 Zuschauer mit 2:1 und feierten den dritten Sieg in Serie.

Die Villinger erwischten im heimischen Friedengrund einen perfekten Start. In der 6. Minute passte Damian Kaminski auf Benedikt Haibt, der mit einem trockenen Schuss die Nullachter in Führung brachte. Zehn Minuten später durften die Zuschauer bereits zum zweiten Mal jubeln. Stjepan Geng erhöhte durch einen Handelfmeter auf 2:0. Zudem hatten die Nullachter in der ersten Hälfte durch einen Kopfball von Frederick Bruno an die Latte (10.) und einen Schuss von Kaminski an den Außenpfosten (27.) weitere dicke Chancen.

In der zweiten Halbzeit verflachte die Partie etwas. Die Villinger mussten in der Schlussphase aber doch noch kurze Zeit um den Erfolg zittern. In der 87. Minute gelang den Spielberger überraschend durch David Veith der Anschlusstreffer zum 1:2. Gefährliche Aktionen hatten die Gäste danach jedoch nicht mehr. Es blieb beim hochverdienten FC 08-Sieg, bei dem sich die Villinger durch die verpassten Chancen in der ersten Hälfte das Leben selbst etwas schwer machten.

