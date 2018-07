von Roger Müller

Reiten: (rom) Nur knapp eine Woche nach dem Turnier in Schwenningen geht es von Freitag bis Sonntag beim RV Villingen auf der Anlage im Friedengrund ins Dressurviereck. Dabei erfährt das Turnier noch eine Steigerung. Wurde in Schwenningen bis zur Klasse M geritten, so geht es bei den Villingern bis zur schweren Klasse.

Über 300 Frackreiter haben für Villingen genannt, bereits am Freitag starten die ersten Dressuren. Ab 14 Uhr geht es in die erste von drei mittelschweren Prüfungen. Für den Dressurnachwuchs ist im Anschluss daran noch eine E-Dressur ausgeschrieben.

Am Samstag findet neben der Klasse L und zwei weiteren mittelschwere Prüfungen die erste S* Prüfung statt. Am Finaltag stehen zwei weitere S-Dressurwettbewerbe auf dem Programm. Höhepunkt ist um 15 Uhr der Große Preis von Villingen. Vorjahressieger Marc Torsten Gerhardt vom RC Caballus, der sich mit seinem Sieg im Großen Preis das Goldene Reitabzeichen für seinen zehnten S-Sieg sicherte, steht diesmal nicht auf der Teilnehmerliste. Dafür sattelt die Vorjahreszweite im Großen Preis und Siegerin der zwei vorangegangenen S-Dressuren beim letztjährigen Umlauf, Jasmin Schaudt vom RFV Herbertingen, die Ehefrau von Doppel-Olympiasieger mit der Dressurmannschaft, Martin Schaudt.

Als Lokalmatadorin ist Josephine Burger vom gastgebenden Verein am Start. Die Reiterin aus Schonach wurde kürzlich bei den Landesmeisterschaften in Schutterwald Siebte. Außerdem mit dabei ist Julia Schneider vom RFV Rottweil. Sie wurde vierte bei den jungen Reitern bei den baden-württembergischen Meisterschaften. Beide haben in den schweren Klassen gemeldet. Auch Reitlehrer vom RV Villingen Heinrich Haas will ins Turniergeschehen eingreifen.

Turnierzeitplan Freitag: 10 Uhr Dressurpferdeprüfung Kl. A, 12 Uhr Dressurpferdeprüfung Kl. L, 14 Uhr Dressurprüfung Kl. M**, 18 Uhr Dressurwettbewerb E Samstag: 8 Uhr Dressurpferdeprüfung Kl. M, 9.15 Uhr Dressurprüfung Kl. L* – Kandare , 12.45 Uhr Dressurprüfung Kl. M*, 16.45 Uhr Dressurprüfung Kasse S* Sonntag: 8 Uhr Dressurprüfung Kl. S*, 10 Uhr Dressurprüfung Kl. A* (geschlossen), 12 Uhr Dressurprüfung Kl. L*- Tr. (geschlossen), 15 Uhr Dressurprüfung Kl. S**

