Handball-Bezirksklasse, Neckar-Zollern: (daz) Nach dem einjährigen Gastspiel in der Bezirksliga ist der VfH 87 Schwenningen zurück in der Bezirksklasse. Geht es nach den Spielern, Trainern und Verantwortlichen, soll es in dieser Liga nur einen kurzen Aufenthalt geben. Der sofortige Wiederaufstieg ist das Ziel. Am 16. September startet die erste Mannschaft mit der Partie beim TV Spaichingen II in die Punktspielsaison.

Der VfH 87 Schwenningen spielt zwar weiterhin in der württembergischen Liga, doch zwischenzeitlich haben sich die Gewichte etwas in Richtung Südbaden verschoben. Vor einigen Jahren schlossen sich die verbliebenen Handballer des HSV Donaueschingen dem VfH an. In diesem Sommer folgten die noch verbliebenen Akteure vom TSC Blumberg. Das Resultat ist ein deutlich stärkerer Mannschaftskader, der gerade in der Bezirksliga vermisst wurde. Die dünne Spieldecke war mit ein Grund für den sofortigen Abstieg. Durch die Blumberger Akteure lassen sich die Positionen nahezu doppelt besetzen und machen den VfH zu einem Titelkandidaten.

Diese Rolle nimmt der Donaueschinger Kapitän Benjamin Früh, gleichzeitig Vorsitzender des HSV, auch an. „Unser Ziel ist der direkte Wiederaufstieg in die Bezirksliga. Mit der personellen Verstärkung aus Blumberg sollte das auch machbar sein. Aber manchmal laufen die Dinge auch anders“, weiß Früh. Die Heimspiele werden hauptsächlich in Schwenningen ausgetragen. Jeweils zwei Partien finden in Donaueschingen (17. November/1. Dezember) und in Blumberg statt.

In dieser Woche startet das Team in die Vorbereitungsspiele. Am Donnerstag kommt die HSG Rottweil zum ersten Test in die Deutenberghalle. 24 Stunden später gastiert der VFH in einem weiteren Vorbereitungsspiel bei der HSG Konstanz III, die die Blumberger noch aus der vergangenen Saison und den gemeinsamen Punktspielen kennen. Am 8. September steigt das jährliche Vorbereitungsturnier des VfH Schwenningen in eigener Halle. Richtig ernst wird es einen Tag später, wenn am Sonntag, 9. September, das Pokalspiel gegen die TG Schwenningen II stattfindet. Sicherlich ein Härtetest.

Eine gute Saison will auch die zweite Mannschaft spielen. Diese, personell ebenfalls deutlich verstärkt, peilt den Aufstieg in die Kreisliga B an. Aus der letztjährigen ersten Mannschaft spielen nun unter anderem Robert Zoll, Markus Kuresch, Andreas Doser und einige andere in dieser zweiten Garnitur.

Schmerzhaft ist hingegen für die erste Mannschaft der Abschied von Torhüter Christian Antonaru, der wieder in sein Heimatland Rumänien gezogen ist. Der Teamkader umfasst gegenwärtig 16 Spieler, von denen nur 14 Akteure auch eingesetzt werden dürfen. Demnach müssen noch zwei Spieler in die zweite Mannschaft wechseln. Diese Fragen müssen die beiden Trainer Florin Cuciula und Manuel Herz-Eichenrode klären. Ob Florin Cuciula nochmals aktiv spielt, ist wegen einer Handverletzung weiterhin unklar. Kapitän Früh ist für die ersten drei Spiele noch gesperrt. Manuel Auer kann wegen diverser Verletzungen zunächst nicht aktiv dabei sein.

Kader der 1. Mannschaft Tom Althaus, Fabian Böck, Heiko Häsler, Dennis Eschle (alle VfH Schwenningen), Calin (Neuzugang von der TG Schwenningen I), Marius Anton, Yannick Teubert, Sven Walter, Patrick Rothweiler (alle TSC Blumberg), Benjamin Früh, Fabian Auer, Dean Wessel (alle HSV Donaueschingen) sowie die ehemaligen HSV-Spieler, die zuletzt in Blumberg im Eisnatz waren: Patrick Unterholzner, Jonas Auer, Julian Bußhardt und Jochen King.

