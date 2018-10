von SK

Fußball-Landesliga: DJK Donaueschingen – FC Bad Dürrheim 6:3 (2:3). (tw) Die Erwartungen in diese Partie waren bereits vor dem Anpfiff sehr hoch und wurden nicht enttäuscht. Bereits in der ersten Minute beförderte Fantov das Spielgerät aus gut 20 Metern unhaltbar zum 0:1 in die lange Ecke. Bad Dürrheim agierte in dieser Phase überfallartig und setzte die DJK extrem unter Druck. Dadurch gab es für Donaueschingen kaum ein Aufbauspiel.

Nach rund einer Viertelstunde folgte der erste gute Angriff der DJK, den Stephan Ohnmacht eiskalt zum 1:1 nutzte. Bad Dürrheim ließ sich durch den Ausgleich nicht irritieren und traf in Minute 18 die Querlatte. Rund zehn Minuten später wurde Köpfler im letzten Moment im Strafraum geblockt. Auf der anderen Seite war auch Neininger bei einem Kopfball von German gefordert. In Minute 32 folgte der nächste Lattentreffer der Gäste. Einen Fehler der DJK bestrafte German (38.) mit einem herrlichen Treffer zum 1:2. Danach brachte der gleiche Spieler völlig freistehend eine gute Kopfballmöglichkeit nicht auf das Tor der DJK. Es folgte in Minute 34 die völlig verdiente 1:3-Führung der Kurstädter. Romeo spielte den starken Schaplewski frei, der überlegt zum 1:3 abschloss. Fast mit dem Pausenpfiff verkürzte Ohnmacht nach toller Vorarbeit von Köpfler auf 2:3. Das war der sicherlich wichtigste Treffer der Partie.

Nach dem Seitenwechsel drehte die DJK binnen vier Minuten die Partie durch zwei Ohnmacht-Treffer zum 4:3. Danach schlichen sich Fehler bei den Kurstädtern ein. Durch diese Führung wurde die DJK die spielbestimmende Mannschaft auf dem Platz. Tritschler (67.) verfehlte mit dem Kopf die Entscheidung nur knapp. Kleinhans (73.) scheiterte am Torhüter der Gäste, aber der mitgelaufene Wild erzielte mit seinem ersten Ballkontakt die 5:3-Führung. Bad Dürrheim gab zu keinem Zeitpunkt das Spiel verloren, aber der Zwei-Tore-Rückstand hatte Spuren hinterlassen. Donaueschingen wurde stärker und sicherer. Die DJK dominierte nun die Partie. Sauter (87.) schoss nach einem klasse Solo um Zentimeter am Pfosten vorbei. Mit dem folgenden Solo zwei Minuten später belohnte sich Sauter mit dem 6:3. Die 320 Zuschauer sahen ein Fußballspektakel von zwei sehr starken Teams mit einem glücklichen Sieg für die DJK, die mit toller Moral die Wende schaffte. Tore: 0:1 (1.) Fantov, 1:1 (16.) Ohnmacht, 1:2 (38.) German, 1:3 Schaplewski (43.), 2:3 Ohnmacht (44.), 3:3 Ohnmacht (46.), 4:3 Ohnmacht (49.), 5:3 Wild (74), 6:3 Sauter (89.); SR: Mario Barisic (Sigmaringen). ZS: 320.

DJK Donaueschingen: Neininger, Limberger (46. Raab), Tritschler, Beha, Erndle (66. F. Kleinhans), Sauter, Schorpp, Albicker, Köpfler (73. Wild), Schneider, Ohnmacht (87. Heitzmann).

FC Bad Dürrheim: Karcher, Schwer, Romeo, German, Wetzig, Lenti, Fantov, Kaiser (66. Altinsoy), Hoch (79. Natschke), Schaplewski, Wieczorek (56. Fischerkeller).

