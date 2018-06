Tennis: Es sollte nicht sein! Dominik Koepfer verpasste in der Qualifikationsrunde für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (2. bis 15. Juli) den Einzug ins Hauptfeld um Haaresbreite. Nachdem Koepfer am vergangenen Montag den Japaner Tatsuma Ito in zwei Sätzen (6:4, 6:3) und am Dienstag den Österreicher Gerald Melzer in drei Sätzen (2:6, 6:4, 6:2) bezwungen hatte, unterlag der 24-jährige Furtwanger am Donnerstagnachmittag im dritten Match dem Slowaken Norbert Gombos denkbar knapp in fünf Sätzen mit 6:2, 3:6, 6:2, 4:6 und 5:7.

Koepfer hatte bereits mit 1:0 und 2:1 Sätzen geführt und war im fünften Satz bei eigener 5:4-Führung nur noch ein Spiel vom großen Triumph entfernt. Doch der frühere Spieler vom TC BW Villingen gab die nächsten drei Spiele ab und musste sich mit 5:7 geschlagen geben.

Damit rückte nicht Koepfer, sondern sein Gegner Gombos in den Kreis der 128 besten Rasenspieler der Welt auf. Mit dieser Niederlage entging dem Furtwanger auch ein hübsches Sümmchen Preisgeld. Für den Einzug in die Hauptrunde von Wimbledon werden pro Spieler 44.624 Euro ausgeschüttet.

