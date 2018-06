von SK

Ein Furtwanger auf dem Weg in die Tennis-Weltspitze: Dominik Koepfer, der aus dem Nachwuchs des TC Blau Weiß Villingen stammt, schlägt derzeit beim großen Tennisturnier in Wimbledon auf. Am Montag schlug der 24-Jährige in der 128 Spieler umfassenden Qualifikation den Japaner Tatsuma Ito, der auf Nummer 167 der Weltrangliste steht, in zwei Sätzen (6:4, 6:3). Am Dienstag bezwang Koepfer den Österreicher Gerald Melzer in drei Sätzen (2:6, 6:4, 6:2).

Damit ist der Villinger nur noch einen Sieg von seinem ersten Einzug in das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers entfernt. Am Donnerstag (Beginn: 13.15 Uhr) trifft Koepfer auf den Slowaken Norbert Gombos. Gewinnt er auch dieses Duell, steht er im Feld der besten Rasenspieler der Welt. Dies wäre der bislang größte Erfolg seiner Karriere.

