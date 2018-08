Bahnradsport: Seit fünf Tagen weilt der Unterbaldinger Dominic Weinstein mit der deutschen Nationalmannschaft im schottischen Glasgow, wo seit Donnerstag die Europameisterschaft ausgetragen wird. Die EM ist Teil der erstmals veranstalteten European Championships. Gleichzeitig werden in Glasgow mehrere kontinentale Meister in verschiedenen Sportarten ermittelt, während die Leichtathleten in Berlin um EM-Titel kämpfen. Weinstein fühlt sich in guter Form und sagt: „Medaillen sind mein Ziel.“ 2017 holte er Bronze in der Einzelverfolgung in Berlin.

Am Montag flogen die Bahnradsportler von Berlin nach Glasgow. Noch am selben Morgen hatte es noch eine Trainingseinheit in Deutschland gegeben. „Der ganze Tag war etwas zäh, der Flug aber gut“, so Weinstein. Am Mittwoch ging es erstmals auf die Bahn in Glasgow, die der Unterbaldinger so beschreibt: „Sehr lange Geraden und kurze Kurven. Das Fahrgefühl ist total anders. Nun gilt es, sich schnell an die Bahn zu gewöhnen.“ Am späten Freitagabend fällt die Entscheidung in der Mannschaftverfolgung. Am Sonntag geht es in die Entscheidung der Einzelverfolgung über 400 Meter.

Beim Trainingslager in Frankfurt/Oder zogen die Auswahltrainer das Trainingspensum nochmals deutlich an. „Da wurden fast eineinhalb Schippen draufgelegt. Der Lehrgang war wirklich hart“, sagt der 23-Jährige. Er fühle sich körperlich in einer guten Verfassung und möchte angreifen.

Am Mittwoch bekam Weinstein etwas von der Atmosphäre der European Championships in Glasgow mit. „Wir sind vom Hotel mit dem Rad zur Bahn gefahren. Da zeigte sich schon die Sportbegeisterung der Schotten. Auch wenn die Athleten der verschiedenen Sportarten nicht in einem Hotel wohnen, und es kein Olympisches Dorf gibt, merkt man doch, dass auch mediale Aufmerksamkeit groß ist, was allen Sportarten nur helfen kann“, ergänzt Weinstein. Er lobt schon mal die Schotten: „Die Veranstaltungen hier scheinen top-organisiert zu sein. Es kann losgehen.“ Nun fehlt nur noch eine Medaille.

