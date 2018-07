von Roger Müller

Reiten: (rom) Wie schon in den letzten beiden Umläufen des traditionsreichen Weilersbacher Derbys, als die 14-jährige Katharina Dietrich den Sieg zweimal in Folge holte, gab es mit Melanie Stiefvater vom PST Schwarzwald Baar auch in diesem Jahr eine Siegerin, die keiner der Experten auf dem Zettel hatte.

Wetterglück war den Kooperationspartnern des RFV Schwenningen und dem Männergesangsverein Liederkranz Weilersbach beschert. Während die einen den Reitsport organiserten, kamen die Sänger beim Bewirten kräftig ins Schwitzen. Das Derby in Weilersbach geht zwar „nur“ bis zur Klasse L, aber der Platz mit seinen Bergaufbergab-Passagen hat es wahrlich in sich. In den vorangegangenen Umläufen gab es schon so manchen Sieger, der erfolgreich bis zur schweren Klasse unterwegs war und es sich einfach nicht nehmen lassen wollte, das „Derby“ zu gewinnen.

Da die Vorjahressiegerin nicht am Start war, musste es in diesem Jahr zwangsläufig einen neuen Sieger geben. Die junge Amazone Melanie Stiefvater vom PST Schwarzwald Baar Dauchingen schaffte mit acht weiteren Reitern einen Nullfehler-Ritt im Normalumlauf. Parcours-Chef Rainer Friedrichs vom RV Epfendorf sah sich gezwungen, auf Höchstmaß zu bauen, nicht zuletzt aufgrund des Ergebnisses des vorangegangenen Punkte L-Springen und der starken Konkurrenz. Denn das Starterfeld mit 23 Reiterpaaren wies einige Routiniers auf. Letztlich war es Melanie Stiefvater, die im Stechen einen beherzten Ritt mit ihrem Doolittle in der schnellsten Zeit hinlegte, und sich so das 54.Weilersbacher Derby sicherte.

Noch eine Amazone vom PST Schwarzwald Baar sorgte für Furore: Die erst 13-jährige Lara Sophie Strohm war gleich mit zwei Pferden im Stechen vertreten. Auf Carl kassierte sie fünf Strafpunkte. Doch mit Coriano´s Boy gelang ihr der zweitschnellste Nullfehler-Ritt im Stechen und somit Rang zwei. Carina Michalczyk auf Accellerando vom gastgebenden Verein RFV Schwenningen wurde Fünfte im Großen Preis. Die Ergebnisse:

Samstag: Stilspringwettbewerb Klasse E: 1. Corinna Hittinger, Lucky Chennen rock L´orna (RV Thurihof Tuningen), 2. Franziska Kanstinger, Patrizia (RuF Donaueschingen), 4. Bettina Lehmann, Doolittle (PST Schwarzwald Baar). Stilspringprüfung Klasse A: 1. Deborah Link, Alisha (RV Pferdeparadies Haug), 4. Janina Dold, Gitano (RFV Schwenningen). Punktespringprüfung Klasse A: 1. Sascha Maschke, Landor´s Son (RSG Gnadental), 3. Joy-Vivien Rettich, Chrispy (RSGRiedwiese Fischbach), 4. Daniela Klimmt, Quenterios Qualitiy (RC St. Georgen). Springprüfung Klasse A**: 1. Marion Dambach, Carimata (RFVKlettgau Bühl), 3. Carina Michalczyck, Accellerando (RFV Schwenningen). Stilspringprüfung Klasse L: 1. Ramona Link, Cornada (RV Pferdeparadies Haug), 2. Nicole Winkelmann, Gina (RuF Donauschingen), 3. Lara-Sophie Strohm, Pirushkaya (PST Schwarzwald Baar).

Sonntag: Springprüfung Klasse L mit Stechen: 1. Melanie Stiefvater, Doolittle (PST Schwarzwald Baar), 2. Lara Sophie Strohm, Coriano´s Boy (PST Schwarzwald Baar), 4. Nicole Winkelmann, Alessa (RuF Donaueschingen). Punktespringen Klasse L: 1. Costin-Mircea Mitroi, Elliot (RSG Gnadental), 3. Lara Sophie Strohm, Cloriano´s Boy (PST Schwarzwald Baar), 4. Costin-Mircea Mitroi, Fourfallo (RSG Gnadental). Zwei-Phasen-Springen A**: 1. Jennifer Kleeb, Pipilotta (RFV Klettgau Bühl), 3. Joy Vivien Rettich, Chrispy (RSG Riedwiese Fischbach). Springprüfung Klasse A**: 1. Anna Fürderer, Peggy Sue (RZ Frese Immenhöfe), 3. Joy Viven Rettich, Chrispy (RSG Riedwiese Fischbach), 4. Lara Fischer, Athina (RFV Schwenningen). Stilspringprüfung Klasse A*: 1. Anna Lena Schmidt, Riberio (RV Pulvermühle), 3. Sina Eiben, Betty Barclay (RuF Donaueschingen), 4, Marion Volk, Chocolate (RFV Schwenningen). Stilspringwettbewerb: 1. Bettina Lehmann, Doolittle (PST Schwarzwald Baar), 2. Sophia Buhmaier, Santana (RV Villingen), 3. Jessica Irion, Lalique (RSG Riedwiese Fischbach).

