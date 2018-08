von SK

Fußball-Landesliga: FC Bad Dürrheim – VfR Stockach (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Im ersten Landesliga-Heimspiel nach sechs Jahren haben die Kurstädter eine etwas undankbare Aufgabe zu lösen. Gegen den Aufsteiger aus dem Hegau muss die Elf von Trainer Enrique Blanco mit der Favoritenrolle leben. Zudem ist zu erwarten, dass der Gast mit einer Aufstiegseuphorie im Rücken anreist und möglicherweise nicht die Spielregie übernimmt, sondern abwartet. „Wir sind auf alles vorbereitet. Der Sieg in Frickingen hat uns nochmals Selbstvertrauen gegeben. Andererseits brauchen auch wir noch zwei, drei Wochen, bis alles richtig klappt“, sagt Blanco. Er denkt in erster Linie an das Umschaltspiel und an eine Verbesserung der eigenen Laufwege.

Bei den Gästen hat Blanco den Spieler Marius Henkel als den Dreh- und Angelpunkt ausgemacht. Den ehemaligen Villinger gilt es möglichst aus dem Spiel zu nehmen. Immerhin kann Blanco, der schon in der Vorwoche 20 Spieler im Kader hatte, nahezu nach Wunsch aufstellen. Inzwischen stehen auch Marcel Wetzig und Alexander German wieder zur Verfügung. Blanco hat die Qual der Wahl. Somit könnte es durchaus Veränderungen in der Anfangsformation geben. „Ich habe die personelle Situation lieber so als umgekehrt. Wir werden in der Saison noch alle Spieler brauchen. Diejenigen, die jetzt nicht nominiert werden, akzeptieren das, weil ich ihnen die Gründe dafür erläutert habe“, ergänzt Blanco.

Dass die Stockacher am Mittwoch im Pokal gespielt haben, sieht Blanco nicht als Vorteil für seine Elf an. Auch seine Mannschaft war nicht untätig. „Wir haben an diesem Abend zwei Stunden intensiv trainiert. Die Belastung war da sicherlich auch nicht geringer. Mich freut, wie die Jungs trainieren. Die Einheit am Mittwoch war wieder ein Schritt in die richtige Richtung“, freut sich der Bad Dürrheimer Trainer.

