von SK

Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: (mfa) Mit zwölf Mannschaften startet die B 1 am Wochenende in die neue Saison. Unter den Teams sind einige ehemalige A-Ligisten und sogar Bezirksligisten, sowie eine neue Spielgemeinschaft. Der SÜDKURIER blickt voraus:

Das „Eröffnungsspiel“ der neuen Spielzeit findet am Samstag um 16 Uhr beim FC Triberg statt. Die junge Mannschaft von Trainer Joachim Wälde, die erst zum Ende der abgelaufenen Kreisliga-A-Saison in den Abstiegsstrudel geraten ist, trifft auf den FC Gütenbach. Eine der größten Aufgaben des Absteigers könnte die Kompensation des besten Torjägers sein: Felix Fehrenbach war vergangene Saison mit 26 Treffern Torschützenkönig in der Kreisliga A 1 und streift sich ab dieser Saison das Trikot des Bezirksligisten FC Königsfeld über.

Mit ähnlichen Problemen hat auch der FC Gütenbach zu kämpfen. Oliver Waldvogel, der für die Gütenbacher in der vergangenen Saison 16 Treffer erzielte, ist ebenfalls in die Bezirksliga gewechselt (zu DJK Villingen). Die meisten Tore steuerte jedoch Spielertrainer Rene Kaltenbach bei, er kam auf beachtliche 19 Treffer in 20 Begegnungen. Die Gütenbacher schrammten in der Saison 17/18 nur knapp am Relegationsplatz zwei vorbei, zwei Zähler fehlten der Kaltenbach-Elf am Ende. Damit zählt dieses Team sicherlich wieder zum großen Kreis der Aufstiegskandidaten.

Ähnliche Ambitionen dürfte auch Absteiger SG Buchenberg/Neuhausen haben. In der vergangenen Saison von vielen Verletzungsproblemen geplagt, soll es nun, eine Liga tiefer, eine ruhigere Saison für die Spielgemeinschaft geben. Zuletzt war vor allem die Offensive ein Problem. Hoffnung macht in diesem Bereich der offensive Neuzugang Johannes Heinzmann aus Furtwangen, der es laut Trainer Martin Hils „bis jetzt gut macht“. Als Saisonziel gab der neue Übungsleiter das vordere Tabellendrittel aus, verzichten muss er dabei auf Mittelfeldspieler Daniel Jäckle, der mindestens bis zur Winterpause verletzt ausfällt.

Der FC Mönchweiler rangierte in der vergangenen Saison auf dem vorletzten Tabellenlatz in der B 1. Unter anderem durch Neuzugang Marven Schwarz (vom FV Marbach) soll es in dieser Spielzeit besser werden. Allerdings muss der Mönchweiler auch einige Abgänge verschmerzen, beispielsweise Burak Bayrak und Lars Huber, die zum FC Pfaffenweiler II wechselten und auch Benedikt Laufer, der den SV Obereschach verstärkt.

Als einer der größten Aufstiegskandidaten gilt die neugegründete SG St. Georgen/Peterzell. Entstanden aus dem FV/DJK St. Georgen und dem FC Peterzell hat die SG drei Mannschaften für die kommende Spielzeit gegründet. Ilter Kozanoglu hat damit personell vermutlich die größte Auswahl von allen Trainern dieser Spielklasse. „Bei so vielen Spielern haben wir an der Entscheidung, wer schließlich in der ersten Mannschaft aufläuft, natürlich zu knabbern. Viele sehen uns als Topfavoriten für den Aufstieg, ich sehe uns jedoch noch nicht so weit“, meint Kozanoglu.

Bereits am fünften September kommt es zum Stadtderby der SG mit A.S.C. St. Georgen. Der italienische Verein, der 2016 gegründet wurde, hat sich in den letzten zwei Jahren kontinuierlich gesteigert. In der Premieren-Saison stand A.S.C. am Ende bei null Punkten und 135 Gegentreffern. In der vergangenen Spielzeit wurden die Gegentreffer fast halbiert (71). Zudem gelangen zwei Siege und drei Unentschieden.

NK Zagreb Villingen dürfte im Kampf und den Aufstiegs- bzw. den Relegationsplatz ein Wörtchen mitreden wollen. Zwar belegte der in Schwenningen angesiedelte Verein in der Vorsaison lediglich Rang sechs, stellte sich jedoch vor allem im heimischen Hilbenstadion als unangenehmer Gegner dar. Dort wurden immerhin sechs von zehn Begegnungen gewonnen. In der Hinrundentabelle belegte NK Zagreb noch den vierten Platz (19 Punkte), nach der Winterpause holte die Mannschaft nur noch die Hälfte der Punkte (10).

Eine positive Entwicklung hat der FC Weiler in den vergangenen Jahren hingelegt. Nach hinteren Tabellenplätzen zuvor stabilisierte sich die Mannschaft in den letzten drei Spielzeiten. Nach dem knapp verpassten Aufstieg im Jahr 2016 belegte Weiler immerhin Rang sieben und Platz vier. In der Saison 17/18 stellte der FC Weiler mit Sven Schwarzwälder zudem den Toptorjäger der Liga.

Bis in die Aufstiegsrelegation schaffte es FK Bratstvo Villingen in der Vorsaison. Dort scheiterten die Schwenninger in zwei umkämpften Spielen jedoch am SV Saig (1:2) und dem SV Aasen (1:1), der schließlich in die Kreisliga A aufgestiegen ist. Dennoch kann FKB von einem erfolgreichen Spieljahr sprechen. Mit 65 Treffern in 20 Spielen war Bratstvo die Tormaschine der Liga. In der Vorbereitung machte das Team genau da weiter, beim FC Bräunlingen II gewann FKB mit 7:3.

Der FC Unterkirnach hatte im Sommer 2017 das klare Ziel, in die Kreisliga A zurückzukehren. Die Unterkirnacher verabschiedeten sich jedoch früh aus dem Aufstiegsrennen und belegten am Ende lediglich Rang fünf. In der Vorbereitung setzte es für den FC Unterkirnach Niederlagen gegen die beiden höherklassigen Teams SV Obereschach (1:4) und FC Furtwangen (1:3). Gegen den FC Wolterdingen gelang dagegen ein 1:0-Auswärtssieg.

Die Sportfreunde Schönenbach, die sich nach dem Weggang wichtiger Spieler erst einmal neu sortieren mussten, haben in der vergangenen Spielzeit eine solide Saison gespielt. Immerhin fünf Siege schafften die Bregtäler und belegten am Ende den achten Tabellenplatz. Neben zwei Niederlagen in der Vorbereitung (gegen den FC Schonach II und den SV Eisenbach) spielten die Sportfreunde gegen die Reserve des FC Furtwangen 4:4.

Mindestens Platz fünf soll es für Absteiger SV Nußbach in dieser Saison werden, nachdem die Mannschaft von Trainer Richard Dittrich der Kreisliga A nur einen einjährigen Besuch abgestattet hatte. „Wir befinden uns in einem Umbruch mit vielen jungen Spielern. Die Spielklasse ist sehr ausgeglichen, ich denke, dass die Hälfte der Liga um den Aufstieg spielen wird“, schätzt Dittrich. In Nußbach wird voraussichtlich während der gesamten Spielzeit am neuen Kunstrasen gearbeitet, so dass der SVN hin und wieder auf eine andere Spielstätte ausweichen muss.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein