von Werner Feisst

Eishockey: Als die Wild Wings nach einer schier endlosen Niederlagen-Serie endlich mal wieder gewonnen und im 13. Saisonspiel den ersten Dreier eingefahren hatten, war es interessant zu sehen, wie Pat Cortina reagieren würde – mit einem verschmitzten Lächeln bei der Pressekonferenz, einem Seufzer der Erleichterung oder sonstigen Gefühlsausbrüchen? Nichts dergleichen war der Fall. Der Schwenninger Trainer ließ sich nicht anmerken, wie es in seinem Innersten nach dem 5:3-Erfolg gegen Iserlohn aussah. Mit regungsloser Miene und stoischer Ruhe setzte sich der Italo-Kanadier auf seinen Stuhl und hörte sich an, was sein Kollege von den Roosters zu sagen hatte. Rob Daum gratulierte artig und sprach von einem verdienten Sieg der Schwenninger. „Wir haben nicht genug getan, um uns die Punkte zu verdienen. Die Wild Wings haben mehr investiert als wir“, sagte Iserlohns Coach.

Was Cortina auf den ersten Blick nicht anzumerken war, fasste er trotz aller Sachlichkeit doch noch in Worte: „Ich bin glücklich über den Sieg. Endlich haben sich meine Jungs belohnt. Das war eine tolle Teamleistung und es freut mich ungemein, dass wir fünf verschiedene Torschützen hatten. Das war wichtig“, sagte der 54-Jährige. Warum Cortina nach dem ersten Erfolgserlebnis seit fünf trostlosen Wochen kaum Emotionen zeigte, machte er ebenfalls mit Worten deutlich: „Wir dürfen jetzt nicht denken, dass wir etwas erreicht haben.“ Klar ist: Nur wenn im nächsten Heimspiel gegen Krefeld der nächste Dreier folgt, war dieser Sieg gegen Iserlohn etwas wert. Zumindest blieb dem SERC-Coach am Sonntag nach dem 5:3 ein bitterer Gang erspart. Cortina: „Es war seit Wochen das erste Mal, dass ich nicht in die Kabine musste, um die Spieler aufzurichten, sondern ihnen für eine tolle Leistung gratulieren durfte.“

Auch wenn die Wild Wings immer noch DEL-Schlusslicht sind, gibt es doch einige Hinweise, dass die Richtung stimmt. Schon am vergangenen Donnerstag hatten die Schwenninger bei der 2:4-Niederlage in München dem Favoriten lange die Stirn geboten und einige von ihren Tugenden aufblitzen lassen. Der auch gegen Iserlohn gezeigte Wille und Kampfgeist lassen wieder auf bessere Eishockey-Zeiten am Neckarursprung hoffen. Cortina: „Mit dem Sieg haben wir die Wende gestartet.“ Zumal die Hoffnung besteht, dass die drei verletzten Kontingentspieler Philip McRae, Andrée Hult und Stefano Giliati demnächst wieder fit sind – vielleicht sogar schon am Freitag. Cortina: „Das hoffe ich natürlich, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch zu früh für eine Prognose.“

Ob in dieser Woche oder zumindest in der nächsten eine weitere Verstärkung am Neckarursprung auftaucht, steht ebenfalls noch in den Sternen. Geschäftsführer Michael Werner nennt die Gründe, warum die geplante Neuverpflichtung so lange auf sich warten lässt. „Es geht nicht darum, irgendeinen Spieler zu verpflichten. Drei Faktoren müssen zusammenpassen. Er muss uns sportlich weiterhelfen, in das Budget passen und dazu noch bereit sein, nach Schwenningen zu kommen. Solche Akteure fallen nicht vom Himmel. Von daher ist es nicht so einfach, wie sich dies manch einer vorstellt.“

Ein Schwenninger Spieler hatte am Wochenende gleich doppelten Grund zur Freude. Mirko Höfflin erzielte gegen die Iserlohn Roosters nicht nur ein wunderschönes Tor zum 2:2; der 26-Jährige hatte einige Tage zuvor auch die Nachricht erhalten, dass er beim Deutschland Cup (8. bis 11. November in Krefeld) zum Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft zählt. „Bundestrainer Marco Sturm hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Ich freue mich riesig. Das Nationaltrikot überzustreifen, ist für mich eine große Ehre“, sagte der Stürmer. Zumal Höfflin aufgrund der sportlichen Misere der Wild Wings nicht unbedingt damit gerechnet hatte, im Aufgebot zu stehen. „Die Nominierung bestätigt, dass unsere und meine eigene Leistung so schlecht nicht gewesen sein können. Nach dem Erfolg gegen Iserlohn ist die Erleichterung natürlich riesengroß.“ Er selbst brauche gar nicht unbedingt einen Sieg, um Selbstvertrauen zu tanken. Höfflin: „Da reicht es manchmal schon, ein Laufduell oder einen Zweikampf zu gewinnen.“

Wechsel in Wolfsburg Die Grizzlys Wolfsburg haben sich von Cheftrainer Pekka Tirkkonen getrennt. Der in den vergangenen Jahren erfolgsverwöhnte Klub reagierte damit auf den schlechtesten Start (aktuell Rang 13 mit neun Punkten) seiner DEL-Geschichte. Tirkkonen hatte das Amt des Cheftrainers vor der laufenden Spielzeit von Pavel Gross übernommen. Interimsmäßig wird die Mannschaft von Niklas Gällstedt übernommen. Inzwischen haben die Grizzlys Gespräche mit potenziellen Kandidaten für das Amt des Cheftrainers aufgenommen. "Es ist eine Entscheidung, die mir persönlich sehr schwergefallen ist. Wir sind trotz des großen Umbruchs mit bestimmten Erwartungen in die Saison gegangen. Von diesen sind wir aktuell leider weit entfernt", sagt Wolfsburgs Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf in einer Pressemitteilung.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein