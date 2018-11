von Tina Fröhlich

Eishockey: (wmf/tif) Obwohl die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft beim Deutschland-Cup in Krefeld dreimal als Verlierer vom Eis ging, war Mirko Höfflin von dem Turnier begeistert. "Das hat großen Spaß gemacht, auf diesem Niveau Eishockey zu spielen", sagte der 26-jährige Stürmer der Wild Wings. Höfflin sammelte reichlich Spielpraxis, denn er wurde in allen Begegnungen eingesetzt, wenn auch mit unterschiedlichen Sturmpartnern. Ein Treffer blieb ihm zwar versagt, viel wichtiger ist allerdings die Nachricht, dass Höfflin keine Blessuren davontrug. "Ich bin fit", versicherte der Angreifer.

Da Höfflin von Donnerstag bis Sonntag gegen Russland, die Schweiz und gegen die Slowakei drei Spiele bestritt, kommt er am Montag in den Genuss eines freien Tages, den er in Freiburg verbringen wird. Deshalb wird der Mittelstürmer nicht in der Helios-Arena sein, wenn Schwenningens neuer Chefcoach Paul Thompson die Wild Wings erstmals zum Training aufs Eis bittet und sich der Mannschaft vorstellt. Höfflin wird seinen neuen Chef erst am Dienstag kennenlernen.

"Thompson ist keine schlechte Wahl"

Es war die Überraschung in den vergangenen Tagen: ein englischer Trainer für die Wild Wings. Über den Eishockeysport auf der britischen Insel dürfte wohl den Wenigsten in Deutschland viel bekannt sein. Einer, der in Schwenningen nicht gänzlich unbekannt ist, kennt sich damit mittlerweile richtig gut aus. Rich Chernomaz ist seit April Cheftrainer bei den Nottingham Panthers in der ersten britischen Liga EIHL (Elite Ice Hockey League) und war bis vor kurzem ein Kollege vom neuen Schwenninger Coach Paul Thompson.

„Was ist bei euch in Schwenningen los?“, will Chernomaz wissen. Die Verbundenheit zu seinem Ex-Club schwingt in seinen Worten mit. Vier Jahre war er am Neckarquell zwischen 1995 und 1999 als Spieler aktiv. Nach dem Ende seiner Karriere als Profi übernahm Chernomaz für zwei Spielzeiten den Trainerposten bei den Wild Wings. Anschließend wechselte er zu den Kölner Haien, mit denen er prompt DEL-Meister wurde. Dieses Kunststück wiederholte Chernomaz zwei Jahre später mit den Frankfurt Lions. 23 Jahre arbeitete er im deutschen Eishockey. Zuletzt war der Kanadier im März als Serien-Manager der ersten Playoff-Runde beim Spiel der Wild Wings gegen Wolfsburg in der Helios-Arena. „Ich habe Schwenningen all die Jahre immer verfolgt und auch mitbekommen, dass es die letzten Wochen richtig schwierig war. Die Trennung von Pat Cortina hat mich trotzdem überrascht, denn ein paar Tage zuvor hatten die Verantwortlichen ihm noch das Vertrauen ausgesprochen“, sagt der 55-Jährige.

Dass künftig ein englischer Trainer am Neckarursprung das Zepter schwingt, kommentiert Chernomaz so: „Es hat mich überrascht, dass man sich für Paul Thompson entschieden hat. Aber es ist sicher keine schlechte Wahl.“ Wie viele andere, hatte auch Rich Chernomaz seinen britischen Kollegen nicht auf dem Zettel. Er hätte eher einen Trainer mit DEL-Erfahrung als Nachfolger von Pat Cortina erwartet. Chernomaz: „Aber das spielt keine Rolle, dass Paul Thompson diese Erfahrung nicht hat. Er war in Sheffield sehr erfolgreich und bringt alle Voraussetzungen für diesen Job mit.“ Wirklich gut kennengelernt hat Chernomaz den neuen Wild Wings-Coach allerdings nicht. Nur einmal haben die Nottingham Panthers in dieser Saison gegen die Sheffield Steelers gespielt, wenige Wochen danach gab Thompson seinen Job bei den Steelers auf.

Dass der Brite die Art des Spiels in der Deutsche Eishockey Liga bisher nicht kennt, auch darin sieht Chernomaz kein Problem. „In Großbritannien wird ein ähnliches, eher nordamerikanisch geprägtes Eishockey gespielt. Die EIHL hat sich sehr gut entwickelt und ist deutlich stärker als die DEL 2. Paul Thompson hat als Trainer einen exzellenten Ruf in Großbritannien. Die DEL ist für ihn eine tolle Chance.“

