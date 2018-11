von Maurice Sauter

Basketball, ProB: FC Bayern München Basketball II – Wiha Panthers Schwenningen 72:54 (17:20, 19:12, 14:14, 22:8). Lange Zeit agierten die Wiha Panthers Schwenningen beim FC Bayern II auf Augenhöhe, fielen dann aber im letzten Viertel auseinander. Somit verloren die Panthers ein lange enges Spiel in München deutlich mit 54:72. Vor allem in der Offensive wollte den Schwenningern nichts gelingen.

Wie erwartet, fiel Bill Borekambi aufgrund von Rückenproblemen aus. Für ihn rückte Hannes Osterwalder in die Startformation. Kapitän Kosta Karamatskos stand hingegen zur Verfügung und spielte 25 Minuten.

Die Panthers erwischten vor rund 200 Zuschauern im Audi-Dome einen guten Start. Nach drei Minuten lagen die Gäste mit 10:2 vorne und führten ihren Gameplan zur vollen Zufriedenheit ihres Trainers aus. Mit einer Drei-Punkte-Führung gingen die Schwenninger in die erste Viertelpause. Danach folgte eine Phase, die Trainer Alen Velcic als Wendepunkt der Partie bezeichnet. „Bis zum Stand von 24:19 für uns war alles in Ordnung. Wir waren fokussiert, hatten die Münchner Topscorer im Griff und unser Plan ist aufgegangen. Diesen Plan haben wir dann aber verlassen“, so Velcic. Fünf Minuten blieb sein Team in dieser Phase ohne Punkt, während die Bayern in dieser Zeit die Führung übernahmen. Mit vier Punkten Vorsprung gingen die Münchner in die Kabine.

Im dritten Viertel agierten die zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Beide Defensiven ließen nur wenig zu, folglich endete der dritte Abschnitt 14:14. Das letzte war das deutlich schwächste Viertel der Panthers. Nur magere acht Punkte gelangen den Doppelstädtern, während die Gastgeber ein lange Zeit enges Spiel in einen Kantersieg verwandelten. Vor allem in den letzten fünf Minuten spielten die jungen Münchner Talente Katz und Maus mit den Panthers und trieben das Resultat in die Höhe.

Velcic hat eine einfache Erklärung für den Einbruch im letzten Viertel. „Wir sind in Selbstmitleid und Frustration verfallen. Wir haben uns geärgert, weil wir die einfachsten Korbleger, offene Würfe und Freiwürfe nicht verwandelt haben. Zudem haben wir unterirdische letzte fünf Minuten gespielt und uns verprügeln lassen“, so Velcic, der aufgrund der vorherigen 35 Minuten die Niederlage als deutlich zu hoch betrachtet. Er merkt aber auch positiv an: „Wir haben zwar nur 54 Punkte erzielt, sind aber gegen eine der drei besten Talentschmieden des Landes immer im Spiel geblieben.“

Vor allem die Freiwurfquote entpuppte sich am Samstag als große Schwäche. Nur 14 von 33 Versuchen gingen durch den Ring, was einer miserablen Quote von 42 Prozent entspricht. Leon Friederici, der ansonsten ein sicherer Schütze ist, traf nur einen von acht Versuchen. Dennoch war er mit 18 Punkten bester Punktesammler der Panthers, die mit 54 Punkten die schlechteste Offensivleistung seit über vier Jahren zeigten. Die Schwenninger rutschten in der Tabelle auf den vierten Rang ab. Mit fünf Siegen aus sieben Spielen steht der Aufsteiger aber dennoch voll im Soll.

Für die Panthers spielten: Sergey Tsvetkov (9 Punkte/5 Rebounds/0 Assists), Dion Braimoh, Paul Owosu-Frimpong (1/2/0), Kosta Karamatskos (3/4/3), Rasheed Moore (11/5/1), Leon Friederici (18/3/1), Darius Pakamanis (0/2/1), Hannes Osterwalder (8/7/0), Abdulai Abaker (1/2/1) und Seid Hajric (3/2/2).

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein