Eishockey: Die Entlassung von Chefcoach Pat Cortina ist natürlich auch bei den Fans der Schwenninger Wild Wings ein heiß diskutiertes Thema. Es gibt unterschiedliche und interessante Meinungen dazu. Der SÜDKURIER fragte nach.

„Für mich wurde mit Cortina der falsche Mann entlassen“, sagt Fabian Schwarz. Aus Sicht des Brigachtalers wurde das schwächste Glied der Kette ausgetauscht. Für Schwarz kam die Nachricht nach dem schwachen Saisonstart nicht überraschend. „Die entscheidenden Fehler wurden bereits vor der Saison bei der Kaderplanung gemacht. Vor allem was die Ausländerpositionen betrifft, sind wir nicht konkurrenzfähig. Und da trägt der Trainer nicht die Alleinschuld. Ich schätze die Geschäftsführer der Wild Wings sehr, aber sie sollten sich jetzt einmal hinterfragen, ob das Management mit der richtigen Person besetzt ist“, ergänzt der Brigachtaler.

Seit den siebziger Jahren verfolgt Peter Simon aus Pfaffenweiler intensiv die Spiele der Schwenninger. Er hat seitdem kaum ein Spiel verpasst. Ob die Entlassung von Cortina richtig ist, beantwortet er mit „Jein“. Simon weiter: „Mir gefällt die Personalpolitik nicht. 60 Prozent der aktuellen Spieler der Wild Wings haben nicht die Qualität für die DEL. Das bisherige Abschneiden ist nicht allein Cortina anzulasten. Er musste mit den Spielern arbeiten, die ihm das Management zur Verfügung gestellt hat. Da wurden Fehler gemacht, zumal der Manager als Trainer bisher auch nicht überzeugt hat.“

Nach der bisherigen Punktausbeute war es für Frank Meder nur eine Frage der Zeit, bis der Trainer ausgetauscht wird. „Der Saisonverlauf ist bislang sehr enttäuschend. Rumrich als Interimstrainer zu nehmen ist wohl nicht das richtige Zeichen. Cortina hat bisher das Beste aus dem vorhandenen Kader gemacht. Die Qualität der Mannschaft ist einfach nicht besser“, sagt Meder. Er hat Bedenken, dass ein neuer Trainer da mehr herausholen kann. Meder: „Man kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht die Mannschaft austauschen. Also wurde der Trainer genommen. Für diese Maßnahme gibt es im Profisport tausend Beispiele. Ich glaube nicht, dass die Saison damit noch gerettet werden kann.“

Enttäuschung über die Entlassung von Cortina schwingt in den Worten des Schwenningers Robert Grüneis mit. „Das sind die Gesetze des Marktes. Ich hatte vor Wochen noch gehofft, dass sie bei uns nicht wirken, denn ich halte Cortina weiterhin für einen guten Trainer.“ Dass es in die Richtung gehen kann, befürchtete Grüneis seit vergangenem Sonntag. „Da war auf der Pressekonferenz in Düsseldorf ein etwas ratloser Coach zu sehen.“ Auch Grüneis spricht die Personalpolitik vom vergangenen Sommer an. „Man kann einen Topscorer wie Will Acton verkaufen, sollte aber für adäquaten Ersatz sorgen. Es gibt keine Führungsspieler. So etwas rächt sich.“ Grüneis hofft, dass die Mannschaft noch die Kurve kriegt, bleibt aber sehr skeptisch. „Ich weiß nicht, ob es ein anderer Coach besser machen kann.“

Ähnlich klingt die Meinung des Königsfelders Wolfgang Jack. „Ob es die richtige Entscheidung ist, werden wir erst in einigen Wochen wissen. Ich hätte eher eine andere Position geräumt. Wichtig ist für mich, dass endlich was passiert ist. Es musste ein Zeichen gesetzt werden. Es war mit zuletzt zu ruhig.“ Auch Jack hält von Cortina „weiterhin sehr viel“. Der Coach habe in der vergangenen Saison und der Runde davor Großartiges geleistet. Statt der Trainer-Entlassung hätte sich Jack indes schon eher eine andere Maßnahme gewünscht. „Warum trennt man sich nicht von zwei, drei Spielern, die nicht nach Schwenningen und in die Mannschaft passen. Die Saison ist eh gelaufen. Ich glaube nicht an Eishockey-Wunder. Platz zehn ist längst weg.“

Karsten Koch meinte zur Trainer-Entlassung: „Nach der jüngsten Niederlagenserie war die Entscheidung zu befürchten. Man lässt in Schwenningen einen guten Trainer fallen, der aus dem vorhandenen Spielerkader rausgeholt hat, was machbar war“, sagt der Schwenninger Karsten Koch. Auch für ihn haben andere einen Anteil am aktuellen Misserfolg. „Mit dem Management ist wohl kaum ein Fan zufrieden. Man hat gute Spieler verlauft und Cortina in gewisser Weise allein gelassen. Es geht in der Liga nicht, Top-Spieler abzugeben und nicht nachzulegen. Cortina musste die Personalpolitik ausbaden.“

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein