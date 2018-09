von Maurice Sauter

Basketball, ProB: (mst) Den Ball fest in den Händen, den Korb im Blick. Absprung, Abwurf, ab durch den Ring. In seiner Karriere hat Leon Friederici bereits tausende Male den Ablauf seines Sprungwurfs abgerufen und diesen zur größten Waffe seines offensiven Arsenals gemacht. Der Scharfschütze ist einer der Neuzugänge der Wiha Panthers Schwenningen und hat für die kommende Saison ein klares Ziel.

Im Frühsommer 2018 streckte Schwenningens Trainer Alen Velcic die Finger nach Friederici aus. Der Shooting Guard hatte sich in der vergangenen Saison als verlässlicher Teil der Rotation des FC Schalke 04 profiliert. "Alen hat mir erklärt, wie bei den Panthers gearbeitet wird und mich damit bereits am Telefon überzeugt. Ich spiele gerne für ein Team, mit dem ich mich identifizieren kann. Daher musste ich nicht lange überlegen", erklärt der 23-Jährige seine Beweggründe, vom Pott in den Schwarzwald zu wechseln.

Mit dem gebürtigen Berliner hat Velcic einen talentierten "Three and D" (Dreier und Defense)-Spieler bekommen, der aufgrund seines guten Wurfes stets einen Verteidiger an der Dreierlinie bindet und somit Platz für Mitspieler rund um die Zone schafft. Velcic: "Leon ist brutal athletisch, hat schnelle Beine, ist unglaublich stark und verfügt zudem über einen sehr guten Wurf. Er hat sich bisher als Glücksgriff entpuppt." Nach den Eindrücken der Vorbereitung wird er Darius Pakamanis vorerst auf die Bank verweisen. Als erbitterten Konkurrenzkampf betrachtet der 23-Jährige das Rennen um den Startplatz aber nicht, will jedoch auch vom 37 Jahre alten Routinier lernen.

Mit den Königsblauen schied Friederici in der Saison 2017/18 im ProB-Halbfinale aus. Da Meister Elchingen auf den Aufstieg verzichtete, rückte Schalke als zweiter Aufsteiger neben Rostock in die ProA auf. Statt eines drohenden Reservistendaseins bei den Knappen entschied sich der Scharfschütze, eine Etage tiefer Spielpraxis zu sammeln. "Die Chance auf Einsätze sehe ich in der ProB höher als in der ProA. Daher ist der Schritt nach Schwenningen für mich der Beste."

Nach dieser Saison traut sich Friederici den Sprung in die ProA zu. Möglicherweise gar mit den Panthers? "Unser aller Ziel ist der Aufstieg. Die Meisterschaft ist klar unser formuliertes Ziel." Der erste Schritt dazu ist das Auftaktspiel gegen die Giessen 46ers Rackelos am Samstag in der Deutenberghalle. "Mit den Zuschauern im Rücken wollen wir siegen." Und Friederici selbst will mit einer guten Leistung nicht nur den Lobeshymnen seines Trainers gerecht werden, sondern auch die Herzen der Fans erwärmen.

Apropos: Einen entscheidenden Wurf in letzter Sekunde hat der 1,89 Meter große Athlet während seiner Laufbahn bereits mehrmals versenkt. Er scheut sich nicht davor, auch für die Panthers in engen Situationen Verantwortung zu übernehmen. Auf solche Momente hat er sich über 1000 Mal vorbereitet. Den Ball fest in den Händen, den Korb fest im Blick. Absprung, Abwurf, ab durch den Ring. Aus.

Zur Person Leon Friederici wurde am 19. März 1995 in Berlin geboren. Der 1,89 Meter große Shooting Guard spielte in der Jugend beim Mitteldeutschen BC, ehe er für die SG Braunschweig, die Crailsheim Merlins, die Nördlingen Giants und den FC Schalke 04 auf Körbejagd ging. Für den Anhänger der Phoenix Suns ist Stephen Curry ein großes Vorbild. (mst)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein