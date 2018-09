von Julian Singler

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: DJK Villingen II – NK Hajduk VS 3:2 (2:2). Beide Teams zeigten ein über 90 Minuten hinweg umkämpftes Spiel, das einiges zu bieten hatte. In der Nachspielzeit gelang der DJK-Reserve der entscheidende Treffer zum „Dreier“. Tore: 1:0 (6.) Alexander Hagel, 1:1 (18.) Hrvoje Jozinovic, 1:2 (30. Elfm.) Gabriel Gasic, 2:2 (43. Elfm.) Patrick Haas, 3:2 (90.+2) Hagel. ZS: 60. SR: Markus Benz (Gengenbach).

FC Pfaffenweiler II – FC Schonach II 0:4 (0:2). Im Duell der beiden Zweitvertretungen setzte sich der Gast klar durch. Die Begegnung verlief einseitig. Pfaffenweiler hielt zwar phasenweise mit, doch der Gegner war auch körperlich einfach zu stark. Die Schonacher Treffer wurden zudem schön herausgespielt. Tore: 0:1 (9.) Julian Wölfle, 0:2 (11.) Mario Wisser, 0:3 (63.) Valmir Rexhepi, 0:4 (79.) Wisser. ZS: 40. SR: Yannick Erath (Villingen).

VfB Villingen – SV Überauchen 3:7 (1:4). Der VfB erwischte einen Blitzstart und führte bereits nach drei Minuten. Nur wenig später aber glich Bernd Weets sehenswert aus. Das 1:2 resultierte aus einem Villinger Fehler. Kurios erhöhte Matchwinner Weets (18.) zügig auf 1:3 – der Knackpunkt im Spiel. Durch das 1:4 kurz vor der Pause war die Partie entschieden. Im zweiten Abschnitt brachte der SVÜ den Sieg souverän über die Bühne. Tore: 1:0 (3.) Dragan Jovanovic, 1:1 (7.) Weets, 1:2 (15.) Srdjan Djekic, 1:3 (18.) Weets, 1:4 (44.) Weets, 1:5 (50.) Patrik Maurer, 1:6 (52.) Lamin Touray, 2:6 (67.) Steffen Restle, 3:6 (79.) Restle, 3:7 (90. Elfm.) Weets. ZS: 100. SR: Markus Moosmann (Tennenbronn).

FC Brigachtal – SV Rietheim 2:1 (0:0). Der Fehlstart des Meisterkandidaten SV Rietheim ist mit dem 1:2 in Brigachtal perfekt. Zwar waren die Gäste in Hälfte eins klar überlegen, doch zur Pause stand es 0:0. Brigachtal war bis dahin nicht im Spiel, kam dann aber gut aus der Kabine. Dennis Kleiser (50.) markierte das 1:0 in Abschnitt zwei, welcher ausgeglichen verlief. Aufgrund des Spielverlaufs in den ersten 45 Minuten und dem späten Siegtor war der Heimerfolg dennoch glücklich. Tore: 1:0 (50.) Kleiser, 1:1 (68.) Stephan Gross, 2:1 (90.+1) Sascha Mager. ZS: 150. SR: Uwe Freigang (St. Georgen).

FC Dauchingen – FC Tannheim 3:0 (0:0). Die Hausherren verbuchen nach dem 3:0-Heimsieg die Maximalausbeute von neun Punkten aus drei Spielen. Gegen Tannheim reichten zwölf effektive Minuten Mitte der zweiten Halbzeit. Zweimal Marcel Geiger und Tom Zepf sorgten für den nächsten „Dreier“. Tore: 1:0 (60.) Geiger, 2:0 (65.) Zepf, 3:0 (72.) Geiger. Schiedsrichter: Zimmer (Schwenningen).

SV Niedereschach – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach 1:2 (0:2). Aufsteiger Niedereschach wartet auch nach dem dritten Spiel noch auf den ersten Zähler und unterlag zuhause knapp der Spielgemeinschaft aus dem Bregtal. Bereits früh brachte Marcel Schmidt (7.) den Gast auf die Siegerstraße. Dominic Jahr (34.) erhöhte noch vor der Pause. Aus elf Metern gelang Adrian Herbst (64.) lediglich noch der Anschlusstreffer. Tore: 0:1 (7.) Schmidt, 0:2 (34.) Jahr, 1:2 (64. Elfmeter) Herbst. Zuschauer: 250. Schiedsrichter: Jens Bormann (Donaueschingen).

