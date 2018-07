von SK

eichtathletik: (ju) Beim achten Stadtfestlauf in St. Georgen feierten der 19-jährige Lokalmatador Felix Davidsen (Lauffreunde St. Georgen) in 36:50 Minuten und die 35-jährige Sandra Schmid (LT Pfohren) in 44:15 Minuten im Hauptlauf über 10,5 Kilometer den Tagessieg. Nach dem fünften Wertungslauf der neunteiligen Intersport Denzer-Laufserie sind beide auf dem besten Weg, erstmals Gesamtsieger zu werden. Den Halbmarathon gewann mit überlegenem Start-Ziel-Sieg der 50-jährige Michael Stäb (JG Weisser Söhne) in 1:28:51 Stunden. Er hatte 22:40 Minuten Vorsprung vor Bernhard Lohmeier (TV St. Georgen). Die Streckenrekorde blieben unerreicht. Insgesamt waren bei den jweiligen Wettbewerben mehrere hundert Teilnehmer am Start.

Rund 200 Starter gingen über 10,5 Kilometer auf die Strecke. Nur zwei Frauen und 18 Herren nahmen den Halbmarathon in Angriff. Wie in den vorausgegangenen Läufen hielt sich Felix Davidsen als Favorit bei den Herren nach dem Start zunächst zurück. Er nutzte aber schon auf dem Anstieg zum „Roßberg“ seine Streckenkenntnisse und setzte sich an die Spitze. Als stärkster Konkurrent kristallisierte sich der Martin Walther (LC Schaffhausen/ M 40) heraus. Der Schweizer konnte aber dem Lokalmatadoren nicht Paroli bieten und büßte auf dem Weg zum Ziel 30 Sekunden ein.

Im Kampf um Rang drei überraschte der erstmals startende Marc-Pascal Kirchner (SV St. Georgen), der mit Davidsen in der U 20 auf Anhieb einen Doppelsieg feierte. Er ließ Sebastian Mauch (LT Furtwangen/M 30) um 16 Sekunden hinter sich. Um den Sieg in der aktiven Herrenklasse kämpften dahinter Dominik Kuhn (Three Run Two) und Timo Roth (ebm-papst St. Georgen). Als Siebter war Dieter Förnbacher (JG Weisser Söhne) Bester der M 50. Sebastian Kaletta (MH) lief als Achter vor Jürgen Hug (LT Unterkirnach) und Walter Kuß (LT Furtwangen/beide M 50) in die Top Ten. Beide trennten im Ziel nur zehn Sekunden.

Ein packendes Duell um den M 35-Sieg und Gesamtrang elf lieferte sich Andreas Müller (ARG-LT) mit Patrick Hermann (TV St. Georgen). Die M 55-Klasse gewann auf Gesamtposition 13 Alois Dotter (LT Furtwangen) und zeigte damit seine alte Leistungsstärke. Hinter Valentin Müller (FLG Engen/M 40) liefen mit Lukas Huber (Getrag), Marc-Philipp Göb (LT Unterkirnach) und Thomas Scherzinger (JG Weisser) drei weitere aktive Herren ins Ziel. Nur 19 Sekunden trennten den U 16-Jugendsieger Jannis Schiedt von seinem Vater Patrick (WSG Feldberg/M 35). Als M 60-Bester schob sich Winfried Thurner (LT Furtwangen) zwischen die beiden. Ein gutes Rennen zeigte U 18-Sieger Gabriel Brasacchio, der Andrew Mc Douall (HS Furtwangen/M 40), Thomas Ganter (M 55), Sven Ziegler (M 40) und Roland Fischer (M 60 alle LT Furtwangen) die Absätze zeigte. Franz Ginter (Schwenningen) gewann die Klasse M 65, Walter Blessing (LT Unterkirnach) die M 75 und Frank Gerle (LG Baar) die M 70.

Bei den Damen lief erneut Sandra Schmid (LT Pfohren) zum sicheren Start-Ziel-Sieg. Mit 1:47 Minuten Rückstand wurde Stefanie Reichle (LV Donaueschingen/W 30) Zweite, gefolgt von der U 20-Besten Hanna Bächle (LT Unterkirnach) und Martina Fleig (LT Furtwangen/W 45). Als Fünfte überraschte Leila Thursfield (HFU Go Girls/W 35) vor den Geschwistern Pia (U 18) und Annika Fichter (U 23/SV St. Georgen). Die beiden Langläuferinnen absolvierten die Strecke als Konditionstest.

Bei ihrem ersten Start in der Laufserie lief Doris Ehrle (Fun Runners Villingen) als Achte zum W 40-Sieg, gefolgt von Franziska Bumann (Intersport Denzer Laufteam/W 50) und Andrea Braun. Nur um sechs Sekunden verfehlte Petra Förnbacher (JG Weisser/W 45) die Top Ten, gefolgt von Daniela Brand (LT Unterkirnach/W 35) und Iwona Klimas-Fehrenbach (Bleibach). Anna-Maria Jäckle (JG Weisser) gewann vor Helena Merkle (SV St. Georgen) die aktive Damenklasse. W 65-Siegerin wurde Friedgard Veller (Sport Weiß Team). Nadja Kiefer (LT Pfohren) gewann die W 60 im Feld der 53 platzierten Damen.

