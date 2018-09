von Maurice Sauter

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: DJK Villingen II – SV Überauchen 3:1 (2:0). (mst) Im Duell der Verfolger von Spitzenreiter Dauchingen setzte sich die DJK verdient durch. In Hälfte eins brachten Philipp Schwind und Torjäger Patrick Haas die Gastgeber auf die Siegerstraße, ehe Patrick Drzyzga mit dem Anschluss kurz nach der Pause wieder für Spannung sorgte. Danach drängte Überauchen auf den Anschluss, war aber nach hinten offen und kassierte in der Schlussphase das 1:3 durch Eren Bayrak per Elfmeter. Tore: 1:0 (13.) Schwind, 2:0 (32.) Haas, 2:1 (54.) Drzyzga, 3:1 (85.) Bayrak (FE). ZS: 100. SR: Domenico Papagno (Radolfzell).

VfB Villingen – FC Pfaffenweiler II 5:2 (1:1). Mit einer vor allem in Durchgang zwei dominanten Vorstellung setzte sich der VfB gegen Pfaffenweiler klar durch. Nachdem es zur Pause noch remis stand, drehten die Gastgeber auf und zogen auf drei Tore davon. Dragan Jovanovic erzielte einen Doppelpack. Tore: 1:0 (5.) Jovanovic (FE), 1:1 (31.) Tim Simon, 2:1 (52.) Hüseyin Süzer, 3:1 (68.) Jovanovic, 4:1 (71.) Luca Sebastiano, 4:2 (75.) ET, 5:2 (89.) Nuri Kaygisiz. ZS: 120. SR: Marc Kolberg (Erdmannsweiler).

FC Brigachtal – NK Hajduk VS 1:1 (0:1). Gabriel Gasic brachte die Gäste bereits nach drei Minuten in Führung. Brigachtal fand überhaupt nicht ins Spiel und ließ in der Anfangsphase weitere Großchancen zu. Erst nach etwa 20 Minuten bauten die Gastgeber Druck auf und kontrollierten das Spiel, belohnten sich aber erst in Minute 54 mit dem Ausgleich durch Marc Albrecht, der per Kopf traf. Im weiteren Verlauf ließen die Hausherren gute Chancen liegen, sodass Hajduk einen glücklichen Punkt entführte. Tore: 0:1 (3.) Gasic, 1:1 (54.) Albrecht. ZS: 100. SR: Wolfgang Zimmer (Villingen).

FC Dauchingen – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach 3:0 (1:0). In souveräner Manier fuhr Dauchingen den fünften Sieg im fünften Spiel ein. Nach anfänglichen Mühen brachte Tom Zepf die Hausherren kurz vor der Pause per Strafstoß in Führung. Markus Mäder legte nach, Marcus Herner lieferte in Minute 74 mit dem 3:0 die Entscheidung. Die Gäste blieben offensiv zu harmlos. Tore: 1:0 (45.) Zepf (FE), 2:0 (49.) Mäder, 3:0 (74.) Herner. ZS: 140. SR: Stanislaus Wengrzik (Hüfingen).

FC Tannheim – SV Rietheim 1:3 (1:3). Beim ersten Rietheimer Saisonsieg fielen alle drei Tore in Hälfte eins. Rietheim erwischte einen Blitzstart und führte bereits nach neun Minuten durch Tore von Erden Özden und Dennis Werner mit 2:0. Zwar verkürzte wenig später Christian Scheu, Nico Meder stellte aber gleich wieder den alten Abstand her. In Hälfte zwei gelang Tannheim keine Aufholjagd mehr. Tore: 0:1 (4.) Özden, 0:2 (9.) Werner, 1:2 (22.) Scheu, 1:3 (33.) Meder. SR: Samuel Kalmbach (Villingen).

FC Schönwald – Spfr. Neukirch 1:3 (1:1). Neukirch war zunächst die aktivere Mannschaft und ging früh durch Loris Castelli in Führung, Marius Storz antwortete aber direkt mit dem Ausgleich. Danach passierte wenig, bis Niclas Klausmann mit einem Elfmeter-Doppelpack das Spiel zugunsten der Gäste entschied. Schönwald kassierte noch zwei Platzverweise. Tore: 0:1 (5.) Castelli, 1:1 (14.) Storz, 1:2 (64.) Klausmann, 1:3 (84.) Klausmann. ZS: 150. SR: Marcel Haberbosch (Villingen).

SV Niedereschach – FC Kappel 1:0 (0:0). Im Derby vor 300 Zuschauern hielt Kappel in Hälfte eins das Heft in der Hand, dabei sprang jedoch nichts Zählbares heraus. In Minute 60 schwächten sich die Gäste mit einem Platzverweis, der die Hausherren besser ins Spiel brachte. In Minute 88 drückte Innenverteidiger Tim Franczewski eine Hereingabe zum Siegtreffer ins Netz. Unterm Strich geht dieses Ergebnis in Ordnung. Tore: 1:0 (88.) Franczewski. ZS: 300. SR: Bernd Kaiser (Königsfeld). Bes. Vork.: Rot für FC Kappel (60.).

