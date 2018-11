von SK

Fußball-Oberliga: (mp) Daniel Wehrle präsentiert sich in der Defensive des FC 08 Villingen zweikampf- und laufstark. Dies zeigte sich auch am vergangenen Samstag im Topspiel bei den Stuttgarter Kickers, welches die Nullachter mit 0:2 verloren haben. Wir sprachen mit dem Defensivspieler der Nullachter.

Wie fällt ihr Fazit zum Spiel in Stuttgart aus?

Wir wollten hier selbstbewusst auftreten, was uns eigentlich auch ganz gut gelungen ist. Wir sind durch einen Standard früh in Rückstand geraten, sind danach aber gut ins Spiel gekommen und hatten unsere Chance zum Ausgleich. Auch nach der Pause haben wir das Spiel lange offen gehalten. Als jedoch Dragan Ovuka mit gelb-rot vom Platz musste, war es schwer. Aber selbst in Unterzahl haben wir gut dagegen gehalten.

Wo lagen die Gründe für die Niederlage?

Wir hatten die große Chance zum Ausgleich, haben diese aber liegen lassen. Insgesamt hat uns dieses Mal die Durchschlagskraft in der Offensive gefehlt. Positiv war aber, dass wir spielerisch die bessere Mannschaft waren. Die Kickers haben ihr Glück fast ausschließlich mit langen Bällen auf ihre körperlich starken Angreifer Tunjic und Miftari versucht. Dass die Kickers dann einen Konter zum 2:0 abschließen, damit musste man rechnen.

Nach elf Spielen ohne Niederlage jetzt dieses 0:2. Wirft euch das zurück?

Auf keinen Fall. Wir haben auch in Stuttgart gut gespielt, waren spielerisch die bessere Mannschaft und werden in den kommenden Begegnungen versuchen, wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Wir haben in den restlichen vier Spielen bis zur Winterpause noch dreimal Heimrecht. Da wollen wir schon noch einige Punkte sammeln.

