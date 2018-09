von SK

Motorsport: Showdown in Hockenheim: Beim Finalrennen des ADAC GT-Masters zählen Daniel Keilwitz aus Villingen-Schwenningen und sein Teamkollege Marvin Kirchöfer (Markkleeberg) mit ihrer Callaway Corvette C7 GT3-R zu den Titelkandidaten. Nach einer harzigen zweiten Saisonhälfte ist das Duo gedämpft optimistisch, die Meisterschaft doch noch erlangen zu können.

Ein Hitchcock-Finale ist beim letzten von sieben Doppelrennen im badischen Motodrom von Hockenheim angesagt. Insgesamt 15 Fahrer, auf sechs verschiedenen Marken unterwegs, haben noch Titelchancen. Maximal 50 Punkte kann ein Team mit zwei Siegen in den beiden Einstundenrennen noch einheimsen. Keilwitz/Kirchhöfer liegen mit 92 Zählern an dritter Stelle der Zwischenwertung. Spitzenreiter ist das Herbert Porsche-Team mit Robert Renauer/Mathieu Jaminet (109) vor Maxi Götz/Markus Pommer mit dem HTP-Mercedes AMG.

Nach drei der sieben Saisonveranstaltungen hatten Keilwitz/Kirchhöfer bereits eine souveräne Meisterschaftsführung herausgefahren. Nach dem Doppelsieg in Spielberg (Österreich) schienen die beiden Corvetten-Kapitäne bei den weiteren drei Veranstaltungen dem Titel entgegenzusteuern. Pustekuchen: Die Technikverantwortlichen des ADAC sowie die weltweit verantwortlichen GT3-Regelmacher der SRO-Behörde bremsten die Callaway Corvette gehörig ein. Nach den Erfolgen in der Steiermark wurde beschlossen, die Luftzuführung zu verringern. Für den 6,2 Liter Hubraum fassenden Saugmotorachtzylinder wurden zu Saisonbeginn um die 600 PS-Leistung angegeben. In den letzten drei Doppelrennen hatten Keilwitz/Kirchhöfer rund 40 PS weniger unter der Haube und waren entsprechend langsamer. Für das Finale in Hockenheim, mit 4,574 Kilometer längster Kurs im Rennkalender, hatten die Regelhüter ein spätes Einsehen und die Drosselung wieder angehoben.

Keilwitz: „Es wird in Hockenheim unheimlich knapp, aber es ist noch alles drin. Hockenheim sollte unserem Auto liegen. Wir sind optimistisch.“

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein