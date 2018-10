Luftgewehrschießen, 2. Bundesliga Südwest: SSVg Brigachtal – SV Schopp 2:3, SV Fenken – SSVg Brigachtal 4:1 Die Hoffnungen der Brigachtaler auf die direkte Erstliga-Rückkehr bekamen gleich am ersten Wettkampftag einen gewaltigen Dämpfer. Nach den zwei Auftaktniederlagen zieren die Schwarzwälder sogar das Tabellenende. Um überhaupt noch eine Chance zum Aufstieg zu haben, müssen in den restlichen fünf Paarungen fünf Siege her.

Schon vor der Abreise gab es einen Rückschlag für SSVg. Eva Rösken, immerhin Olympia-Teilnehmerin, sagte Trainer Alain Guignard aus persönlichen Gründen ab. Somit blieben mit Peter Sidi und Selina Gschwandtner nur zwei Top-Schützen und Guignard musste mit Athleten aus der zweiten Mannschaft auffüllen. „Ich mache Selvi Özdag und Moritz Meyer keinerlei Vorwürfe. Ich bin vielmehr dankbar, dass sich beide zur Verfügung gestellt haben“, sagte Guignard. Somit war frühzeitig klar, dass Brigachtal auf den Positionen vier und fünf wohl chancenlos sein wird. Genau so kam es auch.

In der ersten Paarung am Sonntag in Schlier gab es in den zwei Top-Duellen gegen Schopp Schießsport auf höchstem Niveau zu sehen. Brigachtals Nummer eins, Peter Sidi, sicherte mit einem 398:396-Erfolg gegen Andrija Mikuljan den Punkt. Mit einem Zähler Unterschied (396:397) musste sich hingehen Selina Gschwandtner ihrer Gegnerin Sonja Schäfer geschlagen geben. Weitaus deutlicher (392:388) setzte sich im dritten Duell die Furtwangerin Nathalie Loser gegen Kai-Thorsten Wagner durch. Anita Mangold unterlag gegen Gianna Fiola (382:393) deutlich, während Selvi Özdag (384:386) gegen Michele Hauck recht knapp den Punkt abgeben musste.

Gegen Fenken schien für Brigachtal mehr drin zu sein, doch zwei Duelle wurden im Stechen verloren. Sidi erreichte gegen den US-Amerikaner Dane Sampson ein 396:396-Unentschieden. Das Stechen ging mit 10:9 an Sampson. Gschwandtner setzte sich deutlich (393:387) gegen Sophie Petry durch. Es blieb der einzige Brigachtaler Punkt, denn auch Loser musste sich nach einem 394:394-Unentschieden gegen Markus Abt im Stechen mit 9:10 geschlagen geben. Mangold unterlag mit 389:393 Ringen gegen Melanie Stabel und Moritz Meyer, der für Özdag schoss, war gegen Dennis Neyer beim 378:383 chancenlos. Der Wechsel wurde nötig, da Özdag aus gesundheitlichen Gründen nur für einen Wettkampf vom Trainer nominiert wurde.

„Leider mussten wir in der personellen Besetzung befürchten, dass es nicht reichen wird. Der folgende Wettkampf am 4. November gegen Kronau wird zeigen, ob wir noch eine Minimalchance haben werden. Ich hoffe dann auch auf Eva Rösken“, ergänzt Guignard.

