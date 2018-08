von Julian Singler

Fußball-Bezirksliga: (jsi) „Der Abstieg aus der Landesliga tut weh! Es ist immer leichter, eine Klasse zu halten als aufzusteigen“, sagt Wolfgang Heinig, der neue Trainer der DJK Villingen. Der 57-Jährige folgt auf Ex-Coach Jan Hirsch. Heinig arbeitete jahrelang für den FC Bad Dürrheim und ist nun nach anderthalb Jahren Pause zurück im Fußballgeschäft. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung mit der DJK und habe gute Gespräche mit den Verantwortlichen des Vereins geführt“, so der Trainer.

Als der Abstieg aus der Landesliga feststand, war auch klar, dass den Villingern in der Bezirksliga ein Neuanfang bevorsteht. Viele Leistungsträger der Vergangenheit verließen die Grün-Weißen. Lavdrim Amiti und Alieu Sarr (beide FC 08 Villingen II), Martin Wieczorek (FC Bad Dürrheim), Mike Tritschler und Heiko Reich (beide DJK Donaueschingen), Marc Zimmermann, Marc Riesle und Dennis Werner (alle SV Rietheim) sowie Mario Giesler (FC Königsfeld) schnüren mittlerweile bei anderen Vereinen ihre Fußballschuhe.

Doch es gibt auch einige Neuzugänge, die in der Bezirksliga weiterhelfen sollen. Oliver Waldvogel kam vom FC Gütenbach und Dimitri Krenz vom FC Bad Dürrheim. Torhüter Moritz Bauer (FC Dauchingen) stieß ebenso dazu, wie Noah-Daniel Nocht (SV Obereschach). Auch Dominik Kuntz schloss sich nach einer Pause der DJK Villingen an. Almami Camara (TuS Oberbaldingen) ist ebenfalls neu im Team und Said Akyazici kam von den A-Junioren des FC 08 Villingen. Trainer Heinig möchte den personellen Umbruch mit der Integration eigener Talente vollziehen, die weiter gefördert werden sollen. „Dies ist ein langwieriger Prozess über ein bis zwei Jahre, doch wir denken zukunftsorientiert“, erklärt der Trainer. Mit Leonard Becher, Dominik Kuntz, Eren Bayrak, Halil Günmüscay und Valentino Giusa schafften fünf Nachwuchsspieler den Sprung in die erste Mannschaft.

In der Vorbereitungsphase verfolgt Wolfgang Heinig vor allem ein Ziel: „Wir müssen uns alle erst mal finden und kennenlernen. Zudem müssen die neuen Spieler integriert werden.“ Die ersten Testspiele haben dem Trainer gezeigt, dass seine Akteure taktisch noch viele Fehler machen. Dennoch ziehen die Spieler Heinig zufolge in den Trainingseinheiten hervorragend mit. „Wir treten als Team auf, und das ist wichtig.“ Sowohl bei der DJK Donaueschingen (0:7) als auch beim SV Geisingen (1:4) und dem SC Durbachtal (0:3) setzte es klare Testspiel-Niederlagen. Die Ergebnisse sind für Heinig aber zweitrangig – für den Coach zählen allein die Erkenntnisse daraus. Das nächste Testspiel bestreitet DJK Villingen am Sonntag bei der FSV Schwenningen.

