Fußball, Südbadischer Vereinspokal: Die DJK Donaueschingen hat den Einzug ins Pokal-Viertelfinale geschafft. Damit steht neben dem FC 08 Villingen (6:1 gegen den Offenburger FV) auch der zweite Vertreter aus dem Schwarzwald unter den letzten Acht. Fünf verschiedene Torschützen sorgten für den 5:0-Erfolg der Donaueschinger im Emmendinger Elzstadion.

Raphael Schorpp brachte das Team von Trainer Tim Heine in der 27. Minute in Führung. Max Schneider erhöhte nach 57 Minuten auf 2:0. Zehn Minuten später sorgte Stephan Ohnmacht mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. In der Schlussphase der Partie schraubten Tobias Wild und Florian Kleinhans den Donaueschinger Erfolg auf 5:0.

"Ich bin sehr zufrieden. Über 90 Minuten boten wir eine Topleistung", sagt DJK-Trainer Tim Heine kurz nach Spielende. Dabei ließ seine Mannschaft in Durchgang eins weitere Möglichkeiten auf Tore liegen. "Da war mehr drin", meint Heine.

Das Viertelfinale wird am Donnerstag, 1. November, ausgetragen. Die acht Viertelfinalteilnehmer sind: DJK Donaueschingen, FC 08 Villingen, SV Oberachern, 1. FC Rielasingen-Arlen, SV Linx (Titelverteidiger), SV Weil, FV Herbolzheim und Bahlinger SC

