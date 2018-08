von SK

Fußball, Südbadischer Pokal, 1. Runde: DJK Donaueschingen – FC Furtwangen 3:1 (1:0). (daz/tw) Im Duell zweier Landesligisten setzte sich am Mittwochabend DJK Donaueschingen souverän durch und darf sich nun auf das Zweitrundenspiel, voraussichtlich am 22. August, gegen den FC Überlingen freuen. Beide Teams traten ersatzgeschwächt an, doch Donaueschingen kompensierte das Handicap besser. „Ich bin zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft. Mir hat die Art und Weise, wie wir gespielt haben, gefallen. Wir haben die Partie kontrolliert. Alle haben eine engagierte Leistung gezeigt“, freute sich DJK-Trainer Tim Heine.

Donaueschingen bestimmte die ersten 45 Minuten. Furtwangen kam nur sechs Minuten vor der Pause nach einem Freistoß zu einer Möglichkeit. Zuvor hatte Daniel Köpfler die Gastgeber bereits in Führung (19.) gebracht. Raphael Schorpp bereitete die Aktion vor und Köpfler hatte beim Abschluss keine Mühe. Ansonsten sahen die Zuschauer in Halbzeit eins nur wenige gute Tormöglichkeiten.

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel verdoppelten die Gastgeber ihre Führung. Nach einem Standard stand Stefan Heitzmann goldrichtig und schob zum 2:0 ein. Alles deutete nun auf einen Sieg der Gastgeber hin, doch der eingewechselte Felix Ganter verkürzte für die Bregtäler nach rund einer Stunde Spielzeit. Furtwangen wollte nun mehr, doch die Abwehr der DJK stand sicher. So gab es erneut kaum zwingende Möglichkeiten der Gäste. In der dritten Minute der Nachspielzeit war es Jannik Beha, der nach Vorlage von Marc Mayer den 3:1-Endstand erzielte. Tore: 1:0 (19.) Köpfler, 2:0 (46.) Heitzmann, 2:1 (65.) Ganter, 3:1 (90+3.) Beha. ZS: 200. SR: Bartler (Brigachtal).

DJK Donaueschingen: Neininger, Schorpp, Wild (61. Szabo), Albicker, Hölzenbein (90+2. Gerold), Köpfler (71. Aguiar), Künstler (79. L. Mayer), Heitzmann, Beha, Tritschler, M. Mayer.

FC Furtwangen: Wehrle, M. Ringwald, Staudt; Knackmuß, H. Holzapfel, J. Ringwald (46. Prezer), St. Holzapfel (63. Ganter), Maier, Kaltenbach, Geiger.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein