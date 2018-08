von SK

Fußball, Südbadischer Verbandspokal, 2. Hauptrunde: FC Überlingen – DJK Donaueschingen 3:4 (3:0) Was für eine Aufholjagd der DJK Donaueschingen! Nach einem 0:3-Rückstand drehte das Team von Trainer Tim Heine in der Schlussphase noch die Partie und zog ins Pokal-Achtelfinale ein.

In der Anfangsphase des Spiels hatten die Donaueschinger die erste Möglichkeit. Doch den Distanzschuss von Hendrik Hölzenbein (11. ) konnte Überlingens Torhüter Florian Reimann entschärfen. In der 21. Minute verpasste Stephan Ohnmacht bei einem Kopfball aus kurzer Distanz das Überlinger Tor.

Für den Spielverlauf etwas überraschend kamen die Überlinger in der 28. Minute durch Joshua Keller zum Führungstreffer. Danach war die Partie zwar ausgeglichen, die Gastgeber agierten jedoch in Halbzeit eins cleverer und erhöhten kurz vor dem Pausenpfiff durch einen Doppelpack von Simon Bock auf 3:0.

Nach dem Wechsel gaben die Donaueschinger deutlich zu erkennen, dass sie die Partie noch keinesfalls verloren geben wollten. Klare Chancen waren jedoch zunächst nicht zu verzeichnen. Auf der Gegenseite vergaben die Überlinger bei Kontern durch Bock (49.) Keller (50.) und Blank (63.) klare Möglichkeiten zum vierten Treffer.

Nach vier verletzungsbedingten Auswechslungen schwanden bei den Gastgebern mit zunehmender Spieldauer zusehends die Kräfte. Nach dem Anschlusstreffer durch Andreas Albicker in der 78. Minute witterte Donaueschingen Morgenluft. Nach einer Unsicherheit der Überlinger Hintermannschaft gelang Daniel Köpfler in der 81. Minute das 3:2. Erneut eine Ecke war der Ausgangspunkt zum Ausgleich durch Raphael Schorpp in der ersten Minute der Nachspielzeit. Und es kam noch besser für die DJK: Max Schneider schloss in der 95. Minute den letzten Angriff der Donaueschinger mit dem glücklichen Siegtreffer ab.

Nun darf sich die DJK Donaueschingen aufs Achtelfinale im Verbandspokal freuen. Die Runde der letzten 16 ist auf Mittwoch. 3. Oktober, terminiert.

Tore: 1:0 Keller (28.) 2:0, 3:0 Bock (44.;45.) 3:1 Albicker (78.) 3:2 Köpfler (81.) 3:3 Schorpp (91.) 3:4 Schneider (95.); SR: Gäng (Klettgau); ZS: 100

