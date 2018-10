von SK

Fußball-Landesliga: FC Überlingen – DJK Donaueschingen (Samstag, 15.30 Uhr) – (mfa) Eine schwere Auswärtsfahrt muss die DJK Donaueschingen antreten. Für die Mannschaft von Tim Heine geht es zum bisher noch ungeschlagenen Tabellenführer FC Überlingen (sechs Siege, zwei Unentschieden). Als einziger Schwarzwälder Landesligist war Donaueschingen unter der Woche im Südbadischen Vereinspokal im Einsatz. Beim FC Emmendingen erzielte die Donaueschinger Elf einen fulminanten 5:0-Sieg.

Am Wochenende muss der Tabellenvierte beim Topspiel auf Christian Limberger, Heiko Reich und Christoph Erndle verzichten. Sie sind allesamt privat verhindert. „Ich bin gespannt, ob die kurze Regenerationszeit nach dem Pokalspiel gegen Ende der Partie Auswirkungen haben könnte, da schon das Spiel gegen Bad Dürrheim am vergangenen Wochenende sehr intensiv war“, sagt DJK-Trainer Tim Heine und fügt an. „Überlingen hatte dagegen seit zwei Wochen kein Spiel mehr und konnte sich dementsprechend gut auf uns vorbereiten. Nach dem 4:3-Auswärtssieg meiner Mannschaft in der zweiten Pokalrunde nach 0:3-Rückstand hat Überlingen sicherlich noch eine Rechnung mit uns offen.“

In bestechender Form zeigt sich derzeit Stürmer Stephan Ohnmacht. Nach seinen vier Treffern im letzten Liga-Spiel gegen Bad Dürrheim, die ihn mit nun elf Treffern auf Platz eins der Torjägerliste katapultierten, traf er auch im Pokal. „Stephan ist ein wichtiger Spieler für uns. Es gibt aber auch noch andere Offensivspieler bei uns, die Spiele entscheiden können: Raphael Schorpp hat beispielsweise gegen Emmendingen ein Tor gemacht und drei vorbereitet.“

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein