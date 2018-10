von SK

Fußball, Südbadischer Vereinspokal, Achtelfinale: FC Emmendingen – DJK Donaueschingen (Mittwoch, 15.30 Uhr). (daz) Die Donaueschinger könnten mit einem Einzug in die Runde der letzten acht Mannschaften Geschichte schreiben. Im Achtelfinale standen die Allmendshofener zuletzt vor einigen Jahren gegen den damaligen Regionalligisten Pfullendorf und scheiterten in der Verlängerung. Nun scheint die Chance groß, das Viertelfinale zu erreichen. Ein Fanbus war schnell ausverkauft und da viele DJK-Anhänger mit dem eigenen Auto nach Emmendingen reisen, darf sich die Mannschaft um Trainer Tim Heine auf eine große Unterstützung freuen.

Beste Werbung für diese Unterstützung machte die DJK-Elf am Sonntag mit dem spektakulären 6:3-Erfolg gegen Bad Dürrheim in der Liga. Dabei war Heine nicht durchgehend zufrieden. „Die ersten 45 Minuten waren wohl die Schlechtesten, seit ich in Donaueschingen bin. Wir haben nervös gespielt und waren mit dem knappen Rückstand zur Pause noch gut bedient. Was wir dann nach dem Seitenwechsel geboten haben, war beeindruckend“, fügt der Coach an.

Nun wartet ein anderer Wettbewerb. Gegner Emmendingen spielt in der Landesliga, Staffel 2, und steht sieglos am Tabellenende. „Im Pokal spielt die Ligaplatzierung überhaupt keine Rolle. Emmendingen hat den Verbandsligisten Stegen aus dem Pokal geworfen und sich auch gegen den Verbandsliga-Absteiger Stadelhofen durchgesetzt. Es ist eine 50:50-Partie“, betont Heine. Er hat den Gegner im Vorfeld nicht anschauen können, sich aber einige Informationen beschafft. „Emmendingen hat in der Liga oftmals nur knapp verloren“, betont Heine. Er hofft, dass seine Elf den Schwung von der Partie gegen Bad Dürrheim mitnehmen wird, denn, so Heine: „Ein Einzug in das Viertelfinale wäre ein super Ding.“

Da am Sonntag kein Spieler angeschlagen vom Platz ging, und auch die eingewechselten Spieler sich ganz nach dem Wunsch des Trainers einfügten, hat Heine am Mittwoch die Qual der Wahl bei der Aufstellung. Er setzt auf seine Korsettstangen wie Daniel Köpfler, am Sonntag Vorlagengeber für drei Treffer, Raphael Schorpp oder den vierfachen Torschützen Stephan Ohnmacht. Einsatzchancen von Anfang an haben auch Tobias Wild, Erik Raab oder Florian Kleinhans, die am Sonntag bei Kurzeinsätzen die Erwartungen erfüllten. Heine fand den Erfolg gegen Bad Dürrheim in erster Linie als „schön für die Mannschaft“, die am Montagabend im Training im regenerativen Bereich arbeitete. Nach den Erfolgen gegen Furtwangen (3:1) und in Überlingen (4:3) soll Emmendingen im Pokal nicht die Endstation darstellen. Mit den Leistungen der zweiten Halbzeit am Sonntag haben die Allmendshofener sicherlich gute Karten.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein