von SK

Fußball-Landesliga: DJK Donaueschingen – FC Hilzingen 3:1 (1:0) – (tw) Trotz einer enttäuschenden Vorstellung feierten die Donaueschinger einen letztlich verdienten Heimsieg. Hilzingen versäumte es, die schwache Leistung der DJK für sich zu nutzen.

Von der ersten Minute an war dem DJK-Team anzumerken, dass dieses Spiel schon vor dem Anpfiff in den Köpfen gewonnen war. Dadurch erschien der Tabellenvorletzte aus Hilzingen recht stark. Donaueschingen ließ jegliche Zweikampfstärke, Laufbereitschaft und Präzision in den Zuspielen vermissen. So ergaben sich für die Gäste permanent Chancen, Angriffe aufzubauen. Doch eigene Schwächen ließen diese Möglichkeiten oft nicht zum Abschluss kommen. So sahen die 220 Zuschauer ein zerfahrenes Landesligaduell.

In der 14. und in der 23. Minute hatten Stephan Ohnmacht und Heiko Reich mit einem herrlichen Flugkopfball die Chance zur Donaueschinger Führung. Der Hilzinger Torwart Andre Müller reagierte bei beiden Möglichkeiten sehr gut. In der 31. Minute war es aber soweit. Nach toller Vorarbeit von Andi Albicker erzielte Reich per Kopf die 1:0-Führung. In der 35. und 37. Minute hatte Ohnmacht die Chance, auf 2:0 zu erhöhen. In beiden Situationen reagierte Müller wiederum überragend.

Nach der Pause dasselbe mäßige Spiel mit leichten Vorteilen für die DJK. In der 54. Minute hatte Reich eine weitere Kopfballmöglichkeit, die aber über das Tor ging. Nach tollem Zuspiel von Ohnmacht konnte Reich kurz darauf nur noch mit einem Foul am Torabschluss gehindert werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Raphael Schorpp in der 56. Minute zur 2:0 Führung.

In der 59. Minute kassierte die DJK einen dubiosen Gegentreffer. Ein Flugball, der aus 35 Metern in den Strafraum gespielt wurde, landete zur Überraschung aller Zuschauer zum 2:1 im Tor. Das Spiel war wieder offener. In der 64. Minute bewahrte DJK-Torhüter Sebastian Neininger sein Team nach einem katastrophalen Abwehrschnitzer mit einer toller Reaktion vor dem Ausgleich. In der 90. Minute sorgte Ohnmacht mit dem 3:1 für die Entscheidung. Tore: 1:0 (31.) Reich, 2:0 (57 FE.) Schorpp, 2:1 (59.) Holzreiter, 3:1 Ohnmacht (90.); SR: Wenzel (Eriskirch). Zuschauer: 220.

Donaueschingen: Neininger, Raab (ab 72. Limberger), Tritschler, Beha, Köpfler (ab 77. F. Kleinhans), Künstler (ab 66. M. Mayer) Schorpp, Albicker, Schneider, Reich (ab 83. Ganter), Ohnmacht.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein