von Julian Singler

Fußball, Kreisliga A, Staffel 1: (jsi) DJK Villingen II – SV Überauchen. „Diese Begegnung ist wirklich schwer zu tippen. Überauchen hat nach dem Bezirksliga-Abstieg einen guten Lauf – 1:2.“

VfB Villingen – FC Pfaffenweiler II: „Villingen fuhr am Mittwoch in Schonach den ersten Saisonsieg ein. Gegen den Aufsteiger schätze ich den VfB stärker ein und tippe einen 3:0-Heimsieg.“

FC Brigachtal – NK Hajduk VS: „Zwar ist Hajduk in dieser Saison noch ohne Punkt, doch die Elf ist immer unbequem zu bespielen. Bei Brigachtal bin ich mir sicher, dass die Niederlage in Kappel nur ein Ausrutscher war und erwarte einen 2:1-Heimsieg.“

FC Dauchingen – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach: „Unsere zwei letzten Gegner – gegen beide haben wir deutlich verloren. Dauchingen war für mich das bislang beste Team, gegen das wir antraten. Die Mannschaft spielt in der aktuellen Konstellation schon lange zusammen und gewinnt 2:0.“

FC Tannheim – SV Rietheim: „Diese Saison gibt es aufgrund der ausgeglichenen Liga keine leichten Aufgaben. Ich hoffe, dass sich unsere personelle Situation verbessert. Einige Spieler sind im Urlaub oder angeschlagen. Wir wollen die Rietheimer ärgern.“

SV Niedereschach – FC Kappel: „Von Kappel bin ich überrascht. Das Team spielt zwar schon lange zusammen, aber dass nach drei Partien neun Zähler zu Buche stehen, hätte ich nicht gedacht. Ich tippe auf ein 0:1.“

FC Schönwald – Spfr. Neukirch: „Ich habe schon häufiger gesagt, dass Schönwald für mich in der abgelaufenen Runde eines der besten Teams war. Jetzt müssen einige Abgänge verkraftet werden. Mein Tipp ist ein 1:1.“

