von SK

Herr Kessler, wann werden Sie nach Berlin reisen?

Ich bin schon vor den Toren von Berlin. Wir sind im Bundesleistungszentrum Kienbaum. Am Dienstag werden wir nach Berlin fahren. Am Donnerstag beginnen die Vorläufe über 800 Meter. Am Freitag folgen die Halbfinalläufe und am Samstag nach 20 Uhr wird der Endlauf ausgetragen.

Wie sehr beeinträchtigt die aktuelle Hitzewelle die Vorbereitung?

Wir trainieren hauptsächlich früh und später am Abend. Da lässt sich das Training aushalten. Am Donnerstag hatten wir eine richtig knackige Trainingseinheit. Das war schon hart, muss aber sein. Anschließend freut man sich auf die klimatisierte Unterkunft. In den Zimmern lässt es sich gut aushalten.

Stimmt die Form im Hinblick auf die EM?

Ich bin am vergangenen Wochenende in Rostock bei der deutschen Jugendmeisterschaft die Staffel gelaufen und da war ich mit der Leistung zufrieden. Immerhin bin ich die beste Einzelzeit gelaufen. Die Form ist da, was mich zuversichtlich stimmt.

Wie beinhalten die nächsten Tage bis zum ersten Wettkampf?

Die Grundlagen sind gelegt und jetzt steht mehr die Regenerierung im Mittelpunkt. Zusammen mit den Physiotherapeuten haben wir ein Programm erstellt. Da ist auch ein Abstecher in die Eistonne mit dabei.

Das Berliner Olympiastadion hat gerade bei den Leichtathleten einen vorzüglichen Ruf. Es ist mit guten Zuschauerkulissen zu rechnen. Was verbinden Sie mit dem Olympiastadion?

Es ist tatsächlich nicht alltäglich, hier einen so großen Wettkampf bestreiten zu dürfen. Es ist ein sehr geschichtsträchtiger Ort. Nahezu alle, die in den vergangenen Jahren die Leichtathletik in den verschiedenen Disziplinen dominiert haben, sind hier am Start gewesen. Dass ich mich jetzt auch mit einreihen darf, ist einfach cool.

Wer sind die Favoriten über 800 Meter?

Die üblichen Verdächtigen, die seit sechs bis acht Jahren an der Spitze dominieren. Zwischenzeitlich gibt es auch viele Läufer aus meinem Jahrgang, die ganz vorne mitmischen. Da haben einige andere Länder aufgeholt.

Unumgänglich ist die Frage nach Ihrer Zielsetzung? Ist ein Platz im Endlauf machbar?

Soweit denke ich noch nicht. Die Vorläufe werden schon kein Zuckerschlecken. Ich will auf jeden Fall ins Halbfinale. Da starten die besten 16 Läufer und da ich aktuell auf Rang 14 in der Bestenliste stehe, sollte das machbar sein. Mal schauen, wie Vorläufe und Halbfinale klappen. Sollte es dann tatsächlich mit dem Endlauf klappen, wäre es einfach genial.

Sind bei so einem Event auch persönliche Bestzeiten möglich oder steht da allein die Taktik im Vordergrund?

Wenn es schnelle Läufe gibt, sind auch Bestzeiten denkbar. Meine Bestzeit steht bei 1:46,11 Minuten und die Bahn ist schnell. Aber es stimmt schon. Primär geht es bei Titelkämpfen um Platzierungen.

Dürfen Sie auf Unterstützung der Familie oder durch Freude hoffen, falls die Unterstützung bei der großen Menge an Zuschauern überhaupt ankommt?

Im Olympiastadion ist immer eine fachkundige Kulisse. Einzelpersonen sind da kaum auszumachen. Ich freue mich natürlich, dass meine Familie anwesend ist. Auch aus meinem Verein in Karlsruhe kommen Freunde und wie ich gehört habe, wollen auch Leichtathleten aus Donaueschingen kommen. Auch wenn ich die möglicherweise nicht sehe, ist es gut zu wissen, dass sie da sind.

Welchen Stellenwert hat die EM für Sie?

Es ist der Jahreshöhepunkt, für den ich seit Monaten trainiert habe. Und es ist auch der bisherige Höhepunkt meiner Laufbahn. Ich war schon einmal bei einer EM in der Halle, aber das, was uns jetzt in Berlin erwartet, ist eine andere Größenordnung. Ich freue mich riesig auf die Wettkämpfe.

