Leichtathletik: Aus und vorbei! Schon im Vorlauf über 800 Meter endete am Donnerstagvormittag für den gebürtigen Donaueschinger Christoph Kessler, der für die LG Karlsruhe startet, die Europameisterschaft in Berlin. Dabei sah es für Kessler lange ausgezeichnet aus. Nach 400 Metern führte er seinen Lauf an, brach dann aber ein und wurde in der Zeit von 1:48,13 Minuten sogar Letzter in seinem Rennen. "Ich bin extrem enttäuscht. Ich wollte ins Halbfinale. Ich bin auf der zweiten Stadionrunde richtig blau geworden. Da ging plötzlich nichts mehr", sagte der Mittelstreckler im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Kessler war mit einer Bestzeit von 1:46,11 Minuten angereist, die er in dem schnellen Rennen allerdings deutlich verfehlte, wobei es im Vorlauf allein um die Platzierungen ging.

Viel hatte sich Kessler für seine erstmalige Teilnahme an der kontinentalen Meisterschaft vorgenommen, zumal sich der 23-Jährige zuletzt nach eigener Aussage in einer guten Form befunden habe. Zudem motivierte der Auftritt im Olympiastadion vor guter Kulisse. Der Beginn des Rennens verlief auch viel versprechend. Doch dann wurde der Donaueschinger auf der zweiten Stadionrunde nach hinten durchgereicht und schied, ebenso wie die beiden anderen deutschen Läufer frühzeitig aus.

Die Enttäuschung war Kessler nach dem Rennen ins Gesicht geschrieben. "Meine Form war wirklich gut. Daran lag es nicht. Letztlich war das Tempo doch etwas zu schnell. Meine Trainer sagten mir später, ich hätte mich zu sehr von der tollen Stimmung im Olympiastadion leiten lassen und sei zu mutig gewesen", sagte der Läufer. Er sei von sich selbst enttäuscht und müsse den Lauf erst mal sacken lassen, um später eine intensive Analyse zu betreiben. Richtig erklären kann er sich den letzten Platz indes nicht. Die Leistung sei nicht zu entschuldigen, zumal sich Kessler selbst sehr viel vorgenommen hatte.

Nach dem frühen Aus wird der Student Berlin nicht überhastet verlassen. Kessler: "Wir bleiben, wie vorher abgesprochen, bis Montag hier. Auch wenn ich mich nicht für die harte Vorbereitung belohnt habe, möchte ich doch noch einige Teamkameraden im Stadion anfeuern, damit sie bessere Ergebnisse erreichen."

