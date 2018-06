von Autorenzeile

Fußball, Aufstiegsrunde zur Bezirksliga: FC Weilersbach – SSC Donaueschingen (Samstag, 15.30 Uhr – Hinspiel: 2:1) (daz/kat) Hinspiel gewonnen und Heimvorteil– von der Papierform her sind die Weilersbacher im Rückspiel um den Bezirksliga-Aufstieg in der Favoritenrolle. Aufgrund der Auswärtstor-Regel könnten sich die Gastgeber sogar eine 0:1-Niederlage leisten. Dennoch sieht Trainer Nunzio Pastore seine Elf nicht als Favorit: „Wir haben eine gute Ausgangsposition. Die Aufstiegschancen sehe ich immer noch bei 50:50.“ Pastore trauert noch immer den vergebenen Möglichkeiten in Donaueschingen nach: „Unser Ausgangslage könnte noch um einiges besser sein.“

Bei Weilersbach ist Mike Baumann zurück. Hinter dem Einsatz der angeschlagenen Mohamed Mahjoubi und Massimo Intilli stehen Fragezeichen.

Die Gastgeber erwarten zum Rückspiel 400 bis 500 Zuschauer. Für den FC Weilersbach wäre es der erste Aufstieg in die Bezirksliga nach 35 Jahren.

Der SSC Donaueschingen will dafür sorgen, dass man in Weilersbach noch länger auf die Rückkehr ins Bezirks-oberhaus warten muss. SSC-Trainer Thomas Minzer ist überzeugt, dass sein Team die Wende schaffen kann: „Meine Mannschaft hat zwar im Hinspiel enttäuscht. Aber ich weiß, welche Qualität sie hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie zweimal so schlecht spielt“, sagt Minzer.

Der Donaueschinger Coach geht davon aus, dass seine Spieler sich in Weilersbach anders präsentieren werden. „Die Spieler haben auswärts in der vergangenen Saison gezeigt, was sie leisten können. Deshalb sehe ich die Chancen trotz der Hinspiel-Niederlage ebenfalls bei 50:50“. Was die personelle Situation betrifft, sieht es beim SSC besser aus als vergangenen Sonntag. Minzer: „Einige Urlauber sind zurück. Ich habe wieder mehr Alternativen.“

